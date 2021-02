La pandemia y su manipulación política y social: una peligrosa bomba de tiempo Locales 08 de febrero de 2021 Por Darío H. Schueri A la agenda dominada por la inseguridad y las crisis sanitaria y económica, se suma lentamente la cuestión política y electoral.



Basta con observar a personas conduciendo sus autos, en algunos casos solos, con el tapabocas colocado, para advertir el grado de alienación en la sociedad sobre la base del miedo a morir por coronavirus, exacerbado mediáticamente hasta convertirla en una masa uniforme de seres paranoicos, estresados, con trastornos de ansiedad y propensos a lo que los psiquiatras ya están diagnosticando: angustia y depresión. ¿Qué más falta para que se cumpla el sueño dorado de todo aspirante a gobernante totalitario?. Nada.

Una participante del programa de televisión Bienvenido a bordo que conduce Guido Kaczka, ante la pregunta ¿qué prenda se pone en los pies antes de las zapatillas”, respondió: “¿tapabocas?”.

“Si no hay un triunfo de la oposición en el 2021, no hay 2023; la bala de plata es hoy”, advirtió en Infobae Alvaro Zicarelli, asistente personal y consejero político de la diputada Amalia Granata, y además aspirante a legislador porteño.

Zicarelli naturalmente no le descubrió el agujero al mate, pero “visibilizó” lo que es motivo de desvelo en el Instituto Patria, y hoy revela el colega rosarino Mauricio Maronna: “la vicepresidenta quiere que su espacio (La Cámpora) ocupe posiciones de poder territorial derrotando a los de siempre en primarias abiertas. ¿No se puede?, se pregunta Máximo. Y se responde: a elegir todo el mismo día”; ¿de qué manera? – nos preguntamos nosotros – con el sistema que rige en Santa Cruz y en esta Provincia se derogó en el 2004: Ley de Lemas.



¿EL FIN DEL FPCYS?

Bajo esa premisa, ganar este año para aspirar en este caso a regresar a la gobernación en el 2023 los radicales, principales socios del FPCyS, quieren cambiarle el nombre a la sociedad conformada hace más de dos décadas para poder sumar como accionista al PRO. “Frente Amplio Santafesino”, sugirió el titular de la UCR Carlos Fascendini, pensando que con la transferencia del fondo de comercio se podrá ganarle al peronismo y su “núcleo duro” del 30% arriba.

¿Y Miguel Lifschitz?: “es el candidato natural (a senador nacional) del nuevo frente, y así se lo hicimos saber al presidente de la UCR nacional Alfredo Cornejo, a quien le pedimos autorización para liquidar el FPCyS, pero tampoco adoptar la marca Juntos por el Cambio”, relató uno de los dirigentes radicales asistentes a la reunión con Cornejo.

¿Qué piensa el líder del PRO santafesino Federico Angelini?: que si se suma el PS con Miguel Lifschitz, están de acuerdo que -el nuevo frente- se llame Santa Fe Cambia o algo así; caso contrario siguen con Juntos por el Cambio.

¿Y qué dice a todo esto Lifschitz? Cree que sería casi suicida para el socialismo -y el mismo- asociarse con el PRO: “entraríamos en el universo Cambiemos de Macri - Carrió y seríamos más insignificante que un satélite lunar; además por ganar, ¿cuántos votos?, se preguntó, correríamos el serio riesgo de perder lo que tenemos como FPCyS”, especuló.

Con la definición de los principales actores, dejemos que la levadura haga su efecto en la masa antes de hornearla. Según pudimos saber, Cornejo les habría sugerido a los distinguidos visitantes un plazo no mayor a marzo para llevarle una respuesta sobre el nuevo frente (con la participación de Lifschitz), caso contrario seguirá avanzando con el PRO en Juntos por el Cambio.

Lifschitz no podría definirse orgánicamente antes de las elecciones internas de su Partido en abril; aunque ya lo hizo públicamente de manera personal.



EL FACTOR SAIN

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain invirtió los términos de la ley de gravedad, o lo que en lenguaje figurativo campestre ilustran cuando se trata de un despropósito: “los patos le tiren a la escopeta”.

El indescriptible ministro logró que el gobierno azuzara a la oposición para que lo invite a la Legislatura (Diputados) a una “reunión de trabajo” por el tema inseguridad, básicamente en Rosario, pero bajo sus términos: “a agenda abierta, con presencia de la prensa y con la exposición (virtual) de todos sus colaboradores, para trabajar sobre todos los temas que conciernen a la seguridad. Es necesario aclarar que la convocatoria no es para hablar del incremento de delitos y el crecimiento de la criminalidad, sino que se abordarán diversos temas de acuerdo al pedido de los diputados/as sin condicionar los temas a tratar”, reza un comunicado del Ministerio de Seguridad.

Inmediatamente, el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juan Cruz Cándido (que lo invitó a exponer en la Comisión, no en el recinto) dijo que ese comunicado de prensa “no es una respuesta formal; no nos damos por enterado”, intimó.

El bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, acompañado por la diputada Somos Vida Santa Fe Betina Florito, quien insistió toda la semana, prefieren que Sain vaya al recinto a exponer y no a la Sala de Comisiones, mientras que el FPCyS es reacio a ello. Amalia Granata no tendría problemas en que Sain vaya al recinto pero “bajo las condiciones institucionales correctas, no como él quiere e imponer su circo para tapar su inoperancia”.