Las lluvias condicionaron las actividades agrícolas Locales 08 de febrero de 2021 Redacción Por En la última semana, las abundantes lluvias provocaron encharcamientos y anegamientos en el centro norte santafesino.

Con registros que en algunas regiones del centro norte de la provincia de Santa Fe superaron los 200 mm hasta el martes de la semana pasada, la actividad en los campos se vio fuertemente alterada por los anegamientos que alcanzaron sembrados y corrales, así como también por caminos rurales afectados por el exceso hídrico que se tornaron intransitables.

En este escenario, el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe y que cubre 12 departamentos del centro norte de la Provincia, señaló que en el área de referencia se habían sembrado hasta el martes pasado 97.800 hectáreas de girasol; 88.200 ha de maíz temprano; 49.850 ha de algodón; 935.000 ha de soja temprana; 75.000 ha de sorgo granífero; 517.000 ha de soja tardía; 80.100 ha de maíz tardío.

Respecto del girasol, el avance de cosecha fue del 48%, dice el informe correspondiente a la semana comprendida entre el 27 de enero de 2021 y el 2 de febrero de 2021, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El proceso de recolección avanzó con diferentes ritmos según cada departamento y regulado por las condiciones de piso, como consecuencia de las lluvias y por los estados fenológicos de los cultivares que fueron llegando a madurez fisiológica.

Los menores rendimientos se obtuvieron en el norte, con promedios que fluctuaron entre los 11 y 12 qq/ha., mientras que en la zona centro, los mismos alcanzaron los 16 a 18 qq/ha. Asimismo, el reporte consigna que el girasol obtenido continuó presentando buenos a muy buenos valores de materia grasa, hasta el momento, muy cercanos o igual al 50 %.



MAÍZ TEMPRANO

En el área de influencia de las cuencas lecheras del centro – norte santafesino, continuó el proceso de picado – embolsado con destino al autoconsumo, solo una pequeña cantidad de lotes se realizaron, manteniéndose los buenos resultados, en cuanto a calidad y a cantidad. De todos modos, ante los eventos climáticos y las condiciones ambientales que reinaron, la actividad se paralizó.

En el resto de los maizales, con destino comercial, un 75% de los cultivares se encontraron en buen o muy buen estado, con lotes excelentes, sin inconvenientes para su normal desarrollo; regular un 15%, dado que en los últimos veinte días padecieron las altas temperaturas y la escasa disponibilidad de agua, acentuándose aún más con el transcurso de las jornadas, deteriorándose y variando así su estado. En tanto, un 10% pasó a presentar un mal estado, con marcados síntomas de estrés termo-hídrico y con mortandad de plantas, sin recuperación. Estos dos últimos casos, se evidenciaron en mayor proporción, en suelos con aptitudes agrícolas no ideales o con ciertas limitantes. También aclara que no se detectaron inconvenientes sanitarios por plagas o enfermedades.

En cuanto al maíz tardío, el proceso de emergencia o germinación y posterior crecimiento, se desarrolló sin inconvenientes y con buen estado sanitario.



SOJA TEMPRANA

Las condiciones ambientales de los últimos veinte días favorecieron el normal crecimiento de los sojales, observándose una recuperación, muy buen estado, buen stand de plantas por unidad de superficie y el normal desarrollo de sus estructuras. Por lo cual se observó un 95% en estado bueno a muy bueno con lotes excelentes, un 4 % estado regular y un 1 % en estado malo.

Continuaron los intensos monitoreos y evaluaciones en los distintos lotes, ante la presencia generalizada de la oruga militar (Spodoptera frugiperda), observándose cierta estabilización de la situación, con respecto a los daños causados por la misma.



SOJA TARDIA

Desde los inicios del ciclo, los diferentes escenarios climáticos prolongaron el proceso de siembra, pero en general, lo implantado presentó buena germinación y emergencia, observándose en ciertas zonas y sectores que los cultivares evidenciaron un menor crecimiento o desarrollo de las plantas, en comparación al ciclo anterior. Pero, ante las condiciones ambientales, en especial los últimos veinte días, se observó que los mismos se recuperaron, presentando a la fecha, mejores estados vegetativos y estructura de plantas.

En este sentido, se realizaron aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas a la vez que continuó y se intensificó el monitoreo para la detección del picudo grande de la soja.



SORGO GRANIFERO

Se concretó con normalidad el proceso de siembra de sorgo granífero, sin inconvenientes, siendo el cultivo que presentó mayor amplitud en su ventana de siembra, estimándose una superficie implantada de 75.000 ha, representando un 1,3 % menor a la intención del inicio de su ciclo. Con respecto a la campaña pasada la superficie implantada creció un 22,9%, teniendo en cuenta las 61.000 ha logradas, en aquella oportunidad.

No presentó ningún inconveniente en su desarrollo y su estado sanitario fue bueno hasta el momento, según reportó el SEA en su último informe semanal.