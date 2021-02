Reino Unido no exigirá "pasaportes" de vacuna Internacionales 08 de febrero de 2021 Redacción Por El Gobierno británico argumentó que no implementará libretas o carnets para identificar a quienes fueron vacunados pero que ellos podrán pedirle una constancia al médico.

FOTO TELAM REINO UNIDO. No exigirá certificados de vacunación contra el coronavirus.

El Gobierno británico anunció que no introducirá pasaportes para las personas vacunadas contra el coronavirus como plantearon otros países en el mundo porque consideró que una medida de ese tenor sería "discriminatoria".

El ministro de implementación de vacunas, Nadhim Zahawi, anunció la decisión y aclaró que, no obstante, las personas pueden pedirle a su médico un comprobante de vacunación si es necesario para viajar a otros países.

Zahawi, citado por la cadena de noticias CNN, rechazó la idea de introducir un pasaporte de vacunas porque "primero, no sabemos el impacto de las vacunas en la transmisión, y segundo porque sería discriminatorio ", dijo.

"Creo que lo correcto es asegurarse de que las personas se presenten para vacunarse, porque así lo desean, en lugar de que de alguna manera se haga obligatorio mediante un pasaporte u otros", agregó Zahawi.

Hasta hoy, más de 12 millones de personas en el Reino Unido recibieron la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus, de los que más de 511.000 también se inocularon con la segunda, según datos oficiales.



Las cifras de la pandemia

El Ministerio de Salud, por otra parte, informó 15.845 nuevo casos y 373 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de contagios desde el inicio de la pandemia a 3.945.680 y el de fallecidos a 112.465.

El debate por el llamado pasaporte Covid o corona se instaló en Europa y otras partes del mundo hace semanas.

Por ejemplo, algunos destinos turísticos como las islas Seychelles, Chipre y Rumania ya han eliminado los requisitos de cuarentena para los visitantes que puedan demostrar que están vacunados. Otros, como Islandia y Hungría, se abrieron solo a las personas que se recuperado de la Covid-19.

En Dinamarca, el anuncio de un pasaporte corona ya provocó hoy las primeras protestas de libertarios y grupos de extrema derecha.

"Si otros países requieren algún tipo de prueba, entonces puede preguntarle a su médico de cabecera. Y, por supuesto, eso podrá usarse como prueba de que ha recibido la vacuna. Pero no planeamos tener un pasaporte en el Reino Unido ", insistió el ministro.