Se normalizará la provisión de vacunas Nacionales 08 de febrero de 2021 Redacción Por En una entrevista que brindó al diario Página 12, la radio AM750 y al canal Información Periodística (IP)el Presidente se refirió a la situación sanitaria, las clases, los precios, el acuerdo con el FMI, la Corte Suprema, la dirigente jujeña Milagro Sala, el calendario electoral 2021 y las posiciones que conviven en el Frente de Todo.

El presidente Alberto Fernández estimó que en las próximas semanas se normalizará la provisión de las dosis de Sputnik V y aseguró que en ese marco el Gobierno prevé la llegada de nuevos lotes de vacunas procedentes de Rusia y de AstraZeneca con el objetivo de "acelerar la vacunación al máximo", mientras que en relación al ciclo lectivo y el retorno de la presencialidad subrayó que "nadie quiere que las clases no empiecen".

En este punto, remarcó que "se ha planteado un escenario en el que parece que la Ciudad (Autónoma de Buenos Aires) quiere (el reinicio de clases) y el resto no", cuando no es así, y subrayó que "el Estado tiene que garantizar las condiciones seguras".



LAS VACUNAS

El Presidente también se refirió a las tratativas que realiza el Gobierno con el laboratorio chino Sinopharm y, en ese sentido, reveló que en ese marco "se ha mejorado el precio" de esa vacuna para la Argentina, que quedó "en 20 dólares cada dosis".

Por esa razón, adelantó, "está por concluir el proceso" mediante el cual el ente regulatorio Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) "tiene que verificar la calidad" de la vacuna desarrollada por el grupo farmacéutico chino Sinopharm.



LAS CLASES

Sobre el ciclo lectivo correspondiente a este año, el Presidente afirmó "nadie quiere que las clases no empiecen" en forma presencial y luego definió como "una tragedia" los retrasos en materia educativa derivados de la pandemia.

"Ya tenemos que pensar que en un año se van a tener que completar los contenidos de dos", afirmó a modo de balance de un 2020 que a nivel educativo estuvo signado por el uso de la modalidad de la videoconferencia y la educación virtual.

Además, el jefe de Estado aseguró que "los docentes mayores de 60 años deben ser vacunados", así como "todos los docentes de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente", y luego agregó que aquellos trabajadores de la educación "que están en riesgo y no son vacunados" tendrán que ser "reemplazados por suplentes".



LA CORTE SUPREMA

Y EL PODER JUDICIAL

Por último, en otro fragmento de la entrevista, el Presidente aseveró que la Corte Suprema "está mal" y dijo que el máximo tribunal se convirtió, hoy, "en un tribunal muy poco calificado socialmente".

Luego pidió que la Corte Suprema revise el fallo judicial contra Milagro Sala (la Corte ya tiene bajo estudio los recursos de queja presentados por la defensa de la dirigente social) tras evaluar que ""si hay un caso del lawfare por antonomasia, es el de Milagro Sala".



El PJ

Por último, en relación al Partido Justicialista (muchos dirigentes le propusieron que asuma como titular del PJ a nivel nacional), Fernández reveló que su intención es que el justicialismo "funcione con autonomía del gobierno", que sea "activo" y que "genere cuadros nuevos, una dirigencia que convoque a repensar la Argentina".