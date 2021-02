Condenados tras una historia de secuestros, violaciones y crímenes de niñas vírgenes Policiales 07 de febrero de 2021 Redacción Por Michel Fourniret actuó en complicidad con su esposa, Monique Olivier, para captar, abusar y matar a siete menores de edad en Francia y Bélgica, entre 1987 y 2003. Ambos fueron condenados a cadena perpetua.

Los crímenes y violaciones cometidos por el asesino en serie y pedófilo Michel Fourniret, conocido también como el "Ogro de las Ardenas", tuvieron fin en 2003 cuando su última víctima de 13 años, logró escapar y pedir ayuda. Fue condenado a cadena perpetua junto a su esposa, Monique Olivier, también sentenciada a perpetuidad.

En sus 16 años de matrimonio, la "pareja demoníaca" como se los conoció años después en los medios, asesinó al menos a siete chicas en Francia y Bélgica, e intentaron secuestrar y violar a otras tres entre 1987 y 2003.



LAS ACUSACIONES

Fourniret fue acusado de "asesinato, violación y secuestro" en los siete homicidios que admitió (Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desramault, Elisabeth Brichet, Natacha Danais, Céline Saison y Mananya Thumpong), una tentativa de violación, un secuestro fallido y una agresión sexual.

Su esposa tuvo que responder de la acusación de coautora de uno de los crímenes, perpetrado en 1989, y de complicidad en otros cinco, de acuerdo a lo informado por Crónica.



EL INICIO DE UNA

ACCION DELICTIVA

Todo comenzó en la década del 80, cuando el violador, cumplía prisión por agresiones sexuales y conoció a su tercera esposa, Monique Olivier, a través de un anuncio de prensa.

Ella fue quien lo ayudó a a entrar en contacto con sus potenciales víctimas, según los investigadores, una vez que fuera liberado.

Fue así, que a los pocos meses de conseguir su libertad, la pareja comenzó un frenesí de secuestros, violaciones y asesinatos por cacería de vírgenes que duró casi 20 años. Su primera víctima se convirtió en un modelo sombrío de cómo operarían.



LA VIRGINIDAD

En diciembre de 1987, Olivier vio a Isabelle Laville, de 17 años, caminando a casa desde la escuela.

Olivier le pidió direcciones y convenció a Laville para que subiera al coche. En el camino, recogieron a Fourniret a partir de un engaño.

En el vehículo, Fourniret "la agarró del pelo y le preguntó si era virgen, y ella respondió afirmativamente", según The Herald Sun. Fourniret estranguló a Laville con una cuerda antes de que Olivier la drogara con Rohypnol para sedarla.

Se llevaron a Laville a su casa en Saint-Cyr-les-Colons, donde Fourniret violó y estranguló a Laville hasta la muerte.

Sus restos fueron encontrados en el fondo de un pozo en desuso en 2006.



LLEGO EL FINAL

El azar y la perseverancia de un policía belga puso fin a la odisea criminal de la pareja en junio de 2003 cerca de Namur (Bélgica), cuando Fourniret intentaba raptar a una joven de 13 años, que se salvó porque, mal atada por su captor, logró escapar y llevar a la Policía la matrícula de la furgoneta en la que Michel Fourniret intentó secuestrarla.



NO SALDRA MAS

Finalmente en 2008, el Tribunal de lo Criminal de Charleville-Mezières, en las Ardenas (Noreste de Francia), condenó al asesino en serie Michel Fourniret a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, lo que significa que Founiret no saldrá jamás de prisión.