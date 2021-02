Plaza Feria, el epicentro para el paseo del sábado Información General 07 de febrero de 2021 Redacción Por Artesanos y emprendedores que elaboran alimentos orgánicos dieron forma a una feria llena de colores y aromas que cautivó a cientos de rafaelinos en la tardecita noche del sábado. Hoy continúa a partir de las 18:30.

FOTO M. LIOTTA POSTALES. La Plaza, la Feria, la Gente, el Clima, ¿qué más hace falta para disfrutar de un sábado?

Un clima ideal, una plaza preparada para la ocasión, puestos de artesanos y feriantes bien presentados, música para ambientar y ponerle ritmo al momento. Y claro está el uso de barbijo social para cuidarse de un tal Covid que desde hace casi un año cambió todos los aspectos de nuestra cotidianeidad.

La Municipalidad de Rafaela había cerrado el tránsito pasado el mediodía para comenzar a armar más de 30 stands para que se instalen los artesanos que participan de la Plaza Feria, una iniciativa organizada por las secretarías de Cultura y Producción, Empleo e Innovación, y en esta oportunidad también los emprendedores que elaboran alimentos y otros productos con base orgánica, que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Movilidad.

Miel pura, pizzas chatitas con el pan que se impuso en las cuarentenas a partir de la exploración de repentinos cocineros, materiales en vitrofusión de alta calidad y plantas, todo en una plaza del pueblo, más que nunca.

Como la tardecita era una invitación a pasear al aire libre, rápidamente los rafaelinos -grupos de amigos, parejas y parejitas, familias completas- confluyeron al corazón de la ciudad para caminar sin apuro entre los stands, los que cumplían a rajatabla el distanciamiento para evitar la aglomeración de personas. Hubo visitantes que sólo estuvieron mirando y admirando lo que con amor y talento piensan y hacen los artesanos y otros que sin cocodrilos en la billetera se dispusieron a llevarse algo para sus casas.

Y así entre mate y mate personalizados que muchos disfrutaron sin poder convidar (curioso, este símbolo de la cultura del encuentro pasó a ser un ícono del individualismo por culpas de la pandemia) y las charlas sin apuros de vecinos amigables se fue yendo la tarde.

Para los que no fueron habrá revancha. La tradicional feria de artesanías, arte y diseño que organiza la Municipalidad de Rafaela en el marco del programa de verano en la ciudad continuará esta tarde en el mismo lugar y en la misma hora, nuevamente con la presencia de las dos estaciones musicales de Itinerarte, con Dj´s de la ciudad que estarán amenizando la tarde. Lo que sí hay que advertir que ya no estará la exposición de productos y propuestas gastronómicas naturales de la Feria "Desde el Origen", integrada por emprendedores locales con nuevas variedades de productos orgánicos y saludables. Pero no faltará la oportunidad para vuelvan.