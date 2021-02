La ocupación promedio no es superior al 40 por ciento Nacionales 07 de febrero de 2021 Redacción Por DATOS DEL TURISMO EN ARGENTINA

A través de un relevamiento de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur), que agrupa a entidades de todo el país, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) emitió un balance del primer mes de la temporada de verano 2021 en el que destacó que las cifras de ocupación promedio en todo el país no superan el 40 por ciento.

"Es un número muy bajo teniendo en cuenta que es el mes más fuerte para el turismo, pero si miramos los últimos nueve meses del 2020 -con la actividad prohibida e ingresos cero- este porcentaje significa algo de oxígeno para un sector asfixiado", dijo Aldo Elías, presidente de la CAT, sobre los resultados del relevamiento.

Los más altos niveles de ocupación se registraron en los llamados "destinos de sol y playa" de la costa Atlántica bonaerense: Pinamar alcanzó el 71%; Mar de las Pampas 77% y Cariló, 81 por ciento. Muy por debajo estuvieron Miramar con 40%; San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó 35%; y Necochea con el 25 por ciento.

El destino más tradicional y de mayor capacidad e infraestructura, Mar del Plata, aun con 36% de hoteles cerrados registró en la primera quincena una ocupación del 20% y en la segunda, del 35 por ciento. Según datos del Ente Municipal de Turismo, en enero arribaron unos 832.230 turistas y el acumulado desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 fue de 1.418.312 arribos, con una estadía media de 7,9 noches, "según los registros de permisos de circulación nacional".

Buenos Aires y Gran Buenos Aires siguen siendo los principales centros emisores de turismo, pero a su vez la hotelería y en general la infraestructura turística porteña atraviesa un momento crítico.

Al respecto, el informe precisa que en la Ciudad de Buenos Aires el 90% de los establecimientos hoteleros se mantuvo cerrado en enero e incluso así los que abrieron sus puertas reportaron una ocupación promedio inferior al 10%.

El relevamiento confirma varias tendencias que ya se habían sido detectadas por reportes desde algunos de los principales centros turísticos del país, a saber:

- Los picos de ocupación de los fines de semana son seguidos por caídas muy notorias de lunes a viernes.

- Se observa una pronunciada demanda de casas y departamentos de alquiler, la contracara de una baja muy notable del número de huéspedes en hoteles.

- El vehículo particular es el medio de transporte más utilizado, lo que se corresponde con una importante reducción de las rutas aéreas de cabotaje y del transporte terrestre; según datos de la Cámara de Empresas de Larga Distancia, en el mes de enero hubo una caída de pasajeros transportados del 80% con respecto al mismo mes de 2020.

El informe también resalta que el flujo turístico fue afectado negativamente por las restricciones horarias impuestas y la incertidumbre ante el posible retroceso de la apertura para circular por el país.

Además, en referencia a las previsiones de febrero, Elías dijo que según las proyecciones del sector se percibe un buen movimiento turístico incluyendo el Fin de Semana de Carnaval (desde el sábado 13 al martes 16) y la temporada terminaría el 20 de febrero.

"Después de esa fecha prácticamente no hay ningún tipo de reservas, salvo las que se pueden generar de último momento, con lo cual la actividad turística volvería a desplomarse fuertemente", dijo el titular de la Cámara de Turismo.