Carnaval: la Provincia tiene el 100% de las cabañas reservadas Locales 07 de febrero de 2021 Redacción Por Lo confirmó el presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de la provincia de Santa Fe, Jorge Unamuno. También en el sector hotelero provincial, el nivel de reservas confirmadas para el fin de semana largo de Carnaval, ya superó el 60%.

FOTO ARCHIVO ESCAPADAS. Las cabañas de la costa santafesina constituyen una excelente alternativa para cortar con la rutina a una hora y media de casa.

Tras conocerse que la provincia de Santa Fe ingresó este verano dentro de los 10 destinos más elegidos por los turistas argentinos, apareció ahora otro dato saliente: para este fin de semana largo de Carnaval, hay una confirmación del 100% de las reservas en los complejos de cabañas establecidos en todo el territorio provincial.

Los más importantes operadores del rubro turismo informaron que, en el rubro hoteles, el proceso de consultas y reservas aumenta (las confirmadas ya se encuentran en el orden del 60%) y con estos marcos previos del fin de semana largo de Carnaval, esperan que se marquen niveles de ocupación sumamente auspiciosos para los tiempos que corren.

Tanto los operadores turísticos como los funcionarios del sector coinciden en que esta tendencia no se produjo de manera casual. Y que se debe a las políticas activas provinciales para atraer turistas que nunca habían elegido a Santa Fe como opción, además de aquellos visitantes que se movilizan dentro del territorio santafesino.



CONFIRMACIÓN DE RESERVAS

“La demanda confirmada de cabañas para el feriado de Carnaval ya es del 100%. Cuando decimos que esto no es casualidad, es porque vemos un fuerte apoyo al sector de parte de la actual gestión del gobierno provincial”, sostuvo el presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe, Jorge Unamuno.

“Esto se traduce en que no sólo hablamos de recepción de turistas en verano. La tendencia es muy buena y se puede proyectar hacia los próximos meses de este año (marzo y abril), cuando el público es otro, el que no está ligado con las actividades laborales ni escolares. El dato a destacar es que esta temporada nos encontramos con turistas que eligieron por primera vez a Santa Fe como destino”, sostuvo.

“Habría que preguntarse: ¿por qué vino esa persona aquí? ¿Por la pandemia? Seguramente, pero también porque en algún momento encontró en Santa Fe una opción, y eso fue gracias al impulso que le dio la actual gestión”, agregó Unamuno.

Finalmente, el titular de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe destacó que a la par de este crecimiento, “se renovó el espíritu de la cordialidad santafesina, hubo una reactivación del empleo y de la mano de obra directa e indirectamente relacionada con este rubro”.

Para Unamuno, “el turismo no deja de ser un bienestar, tanto para el que viene como para el que recibe visitas. Y los cabañeros vemos ahora el futuro con más expectativas”, finalizó.



SANTA FE “TOP TEN” TURÍSTICA

Días atrás se conoció que durante diciembre y enero arribaron a la provincia unos 145 mil visitantes, superando por primera vez a otros destinos líderes en el sector como Tierra del Fuego, Misiones, Jujuy y Tucumán. El dato surgió de la cantidad de personas que tramitaron el permiso para vacacionar a través de Cuidar Verano. La información brindada por la aplicación permitió conocer la procedencia de los turistas: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco y Tucumán, entre otros.

“Estamos muy conformes con la información que nos llega desde la Nación, ya que figuramos entre las diez provincias más elegidas por los argentinos. Este es un dato muy significativo porque, por un lado, no esperamos estar en este lugar de manera tan repentina y, por otro, porque la apertura de la actividad turística en Santa Fe se dio el 21 de diciembre y estas son estadísticas que incluyen diciembre y enero”, señaló el secretario de Turismo santafesino, Alejandro Grandinetti.



CIUDADES QUE ATRAEN

Sólo en la ciudad de Rosario, un destino dentro de la provincia que recibe el 37% del total de turistas, el nivel de reservas en hoteles duplicó el promedio durante diciembre y enero, que solía ser del 14% antes de la irrupción del Covid-19. “Esta afluencia de visitantes se repite en otras ciudades importantes y nos lleva a ratificar el compromiso de trabajo con esta actividad, con el rumbo marcado por el gobernador Omar Perotti”, sostuvo Grandinetti.

Dentro de ese ranking de lugares más visitados figuran también las ciudades de Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Santa Rosa de Calchines, San Lorenzo, Funes, Sauce Viejo, San Javier, Arroyo Leyes, Coronda, Cayastá, Aarón Castellanos y Rufino.