Ocaña sostuvo que no deben modificar las leyes electorales Nacionales 07 de febrero de 2021 Redacción Por

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio afirmó que "las modificaciones de las leyes electorales deben tener amplio consenso", pero no deben realizarse "una vez que comenzó el proceso".

"Creemos que las reglas electorales no pueden cambiarse una vez que comenzó el proceso electoral, que ya comenzó para la justicia electoral con el tema de los padrones y la organización", resaltó Ocaña.

La legisladora sostuvo: "No entendemos (la propuesta de modificación) porque es un mensaje distinto al que nos dio el Ministro de Salud, que dijo que en julio en toda la población de la Argentina iba a haber una inmunización más que suficiente para que no hubiera saturación del sistema y hubiera poca circulación del virus".

"Por un lado, el Gobierno dice que tiene 60 millones de vacunas y por otro lado otra ala del Gobierno, me parece que haciendo un cálculo electoral para mejorar su situación, quieren o suspender o directamente extender el turno electoral. No se entiende ni siquiera lo que proponen", advirtió Ocaña.

"Creemos que las modificaciones de las leyes electorales deben tener amplio consenso. En el Congreso no se han dado pasos para conseguirlos. Lo que hemos discutido es que no nos parece conveniente cambiar las reglas en la mitad del juego. En todo caso habría que introducir otros cambios, como es la boleta única de papel", concluyó la diputada de Confianza Pública.