Cornejo no coincide en suspensión de las PASO

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El dirigente Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), cuestionó los "muy pobres" argumentos del Gobierno para pretender suspender de manera excepcional las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año y afirmó que la Casa Rosada quiere "acomodar" los comicios "a los ciclos económicos".

"Los argumentos son muy pobres, porque si se dice que en pandemia no se puede votar, ese argumento vale para septiembre, octubre y noviembre", sostuvo el diputado nacional.

Cornejo advirtió que "al ritmo que llevan la vacunación es muy probable que la inmunización del virus no se dé en este año".

En ese sentido, el ex gobernador de Mendoza insistió en que "la pandemia no es el argumento para suspender las PASO" y puso como ejemplo que "en países limítrofes, como Bolivia y Chile, han votado" en medio de la situación epidemiológica marcada por el coronavirus.

Cornejo, uno de los principales referentes del radicalismo y de la alianza opositora Juntos por el Cambio, se quejó de que "es el cuarto Gobierno kirchnerista en la Argentina y ya han manipulado las reglas: no son nuevos en manipularlas y tratar de acomodarlas a los ciclos económicos" para intentar que el proceso electoral se produzca en medio de un repunte de la actividad para atraer votos al oficialismo.