Gremialista cuestionó el actual estado del PJ

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El cosecretario general de la CGT, Juan Carlos Acuña, cuestionó el estado del Partido Justicialista, que se espera que sea presidido por el mandatario Alberto Fernández, y advirtió que "pareciera que no existe más y está guardado en un cajón".

"Pareciera que el PJ no existe más y está guardado en un cajón", criticó el dirigente gremial.

En momentos en que las autoridades partidarias proyectan para marzo la asunción de Fernández como flamante titular del espacio, Acuña señaló que le gustaría que hubiera internas.

"A mí me gustaría que en el peronismo haya internas y que el afiliado peronista pudiera elegir a su conducción", resaltó en declaraciones radiales.

A su entender, "hoy no hay una conducción única en el peronismo".

Y recalcó: "El Presidente tiene todo el apoyo del peronismo, eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo".

El dirigente gremial, que ha marcado en varias oportunidades sus diferencias con el gobierno nacional, se expresó así un mes antes de la renovación de autoridades partidarias.

El próximo 21 de marzo se realizará la elección interna en la que se espera que Alberto Fernández se convierta en el jefe partidario, algo que se acostumbra cuando el Presidente es peronista.

Acuña no es el único que realizó ese tipo de planteos, ya que en los últimos tiempos varios intendentes del Conurbano expresaron públicamente sus desacuerdos con la avanzada que pretenden concretar Máximo Kirchner y La Cámpora en la provincia de Buenos Aires, en un claro intento por tomar el control del emblemático partido en el Estado más importante del país.