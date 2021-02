Olivera asumió en el PJ Locales 07 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PJ SANTA FE AUTORIDADES. Ricardo Olivera y Norma López.

Ayer fue un día histórico para el peronismo santafesino porque se realizó el acto de asunción de las autoridades partidarias para el periodo 2020 / 2024 del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe, que contiene por primera vez en su armado la paridad de género. Para cumplir con los protocolos de Covid, el acto se realizó de manera mixta con las autoridades que estuvieron de forma presencial y otras virtual. El acto fue conducido por el diputado provincial Ricardo Olivera, quien asumió nuevamente como Presidente del Partido. "Nuestros objetivos son nuestra historia, nuestra construcción es colectiva. La unidad requiere de la historia y la memoria para entender por qué somos actualmente gobierno en provincia y nación", dijo.

También estuvo presente Norma López, quien asumió en el cargo de Vicepresidenta e hizo referencia al histórico avance del peronismo por la igualdad en los espacios de militancia político partidaria. Durante la asunción, el gobernador Omar Perotti, de manera virtual expresó: "Sera necesario no solo en el acompañamiento, sino en las sugerencias que se puedan realizar desde el Partido Justicialista para ser mejores, porque no es solo una herramienta electoral".

Con un acuerdo de unidad alcanzado a mediados de enero pasado, el peronismo santafesino renovó sus autoridades partidarias en toda la provincia, lo que comprende alrededor de unos mil hombres y mujeres. Por un cambio realizado en la Ley Orgánica de la fuerza partidaria, la conformación de la conducción contiene paridad entre mujeres y varones.



MIRABELLA ELOGIO LA

CONTINUIDAD

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella participó del acto de asunción de autoridades del partido justicialista provincial, donde se reeligió a Ricardo Olivera como presidente y en la que se reafirmó la unidad de todos los sectores del peronismo santafesino.

Mirabella deseó a Olivera y a “todos los compañeros que lo acompañan en esta nueva etapa, un gran éxito” y opinó que “hay que ponerle mucha energía, mucho compromiso, porque una coyuntura como la que estamos viviendo requiere de eso”.

Al respecto afirmó: “En estas situaciones se ve el temple de los dirigentes políticos para afrontar las crisis, que no se lloran, se combaten y se derrotan”.

El legislador nacional señaló que comienza “esta nueva etapa en la conducción del partido Justicialista” con “la continuidad de su presidente” con el que “habíamos conseguido un proyecto de unidad allá por el año 2016”

En ese sentido destacó que “la continuidad de él como presidente también refleja esta coalición política que conformamos, que llevamos adelante varios años, que intentamos que muchos espacio políticos que se habían ido del peronismo retornen” y que “podamos construir un proyecto de poder, que hayamos ganado y estemos gobernando la provincia de Santa Fe”.

“Hoy esta herramienta, y este sostén político que es el partido Justicialista, va a estar acompañando todo este proceso de gobierno en la provincia y va a seguir conducido por quien fue en toda esta etapa su presidente y que nos llevó al triunfo que es Ricardo Olivera” concluyó Mirabella.