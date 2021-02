Todesca se refirió a la necesidad de acuerdos

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, aseguró que, como la inflación es "un problema macroeconómico que tiene que ver con la puja distributiva", se necesitan "muchos acuerdos" y destacó que el Gobierno está "del lado del diálogo".

"Cuando uno está en entornos de alta inflación, como la Argentina ya está hace tiempo, la concentración es un factor que puede generar precios con poder monopólico, pero no explica la inflación en sí, el aumento sostenido de todos los precios", remarcó.

En ese sentido, evaluó que "si bien siempre viene bien" aumentar la cantidad de ofertas, "no es el factor explicativo del motivo por el que la Argentina hace tanto tiempo está con inflación elevada".

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional subrayó que es un problema con el que se debe "lidiar".

"No es fácil de resolver y es multicausal", analizó Todesca, mientras indicó: "Tenemos un problema estructural de inflación en la Argentina. Necesitamos muchos acuerdos y diálogo social".

Al ser consultada respecto de las críticas del sector agropecuario tras sus declaraciones sobre la posibilidad de subir las retenciones, Todesca enfatizó: "Apostamos al diálogo".

Días atrás, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, se quejó de que "para un sector del Gobierno, el campo es el enemigo".

"Se busca un escenario de conflicto porque de alguna manera se quieren tapar problemas importantes que atraviesa el país", denunció.

El dirigente de CRA, alertó: "Sentimos que se nos sigue provocando. A veces, da la sensación de que quieren buscar el conflicto y pelear con el campo".

En ese escenario, Todesca puntualizó: "De ningún modo estamos del lado del conflicto. Estamos del lado del diálogo y ellos lo saben".

Así, la vicejefa de Gabinete afirmó que "el campo es una parte importantísima de la economía argentina", mientras insistió: "No estoy diciendo que los del campo son los que tienen que traer la solución (a la inflación)".

Coninagro también se había referido a la cuestión y su titular, Carlos Iannizzotto, consideró que había preocupación en el sector agropecuario.

Si bien aseguró que está "comprometido para fomentar la búsqueda de instrumentos que alivien el bolsillo del consumidor", aclaró que el campo está "asfixiado de impuestos".

Todesca resaltó: "No estoy en un discurso de enfrentamiento" y a la vez indicó que el Gobierno propone "encuentros" para poder "poner sobre la mesa todas las variables que hacen a la inflación".

Manifestó que ello también busca que las empresas puedan "hacer sus planes de negocios sin tantos sobresaltos y tanta dificultad".

En tanto, indicó que la administración de Alberto Fernández tuvo que "desplegar un montón de herramientas para atacar los problemas" generados por la crisis económica, que se agravó con la pandemia de coronavirus.