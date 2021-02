Vivir de emprender Información General 07 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO MINAS DE NEGOCIOS BRENDA ALCARAZ. Productora en Medios y especialista en Marketing Digital.

Muchos jóvenes emprendedores han encontrado su propósito de vida, y pueden tener la alegría de decir que viven de ello, que su razón de ser, que aquello que aman hacer es su forma de ganarse el sustento. Una de esas emprendedoras es Brenda Alcaraz, Productora en Medios y especialista en Marketing digital, con tan solo 28 años tiene una amplia experiencia, y con su emprendimiento “Minas de Negocios”, colabora con otras mujeres en sus propios emprendimientos. MINAS significa, según su acrónimo, “Mujeres Independientes, Nobles y Autosuficientes”. Es un espacio digital creado para mujeres que emprenden y buscan crecer en diferentes áreas. Brenda les brinda capacitaciones, seminarios, asesorías, mentorías guiadas, recursos gratuitos y próximamente lanzará su sitio web. En primera persona la creadora de MINAS nos cuenta sobre ella, sobre lo que significa emprender y lo que ello ha implicado en su vida.



EMPRENDER = EVOLUCIONAR

Si me preguntan lo que significa para mí emprender, inmediatamente pienso en EVOLUCIONAR. En estos tiempos asociamos el emprendedurismo con una idea o negocio que se lleva a cabo, pero lo cierto es que emprender engloba cualquier cosa que se haga con determinación y esfuerzo, cosas que nos importan y suceden porque así lo deseamos. Un nuevo trabajo, la compra de nuestro primer vehículo, el aspiracional de la casa propia, aventurarse al amor, la llegada de un hijo. Si te tomas cinco minutos para reflexionar conmigo, emprender es cualquier hecho significativo que implique un antes y un después en tu vida.

Siempre fui una nena con las ideas claras, aplicadísima en el colegio, pero rebelde en la vida (el síndrome de la oveja negra es real). A pesar de que crecí con las ideas y planes que otros tenían para mí, supe hacerme mi camino nadando contra la corriente. Mucho influyó mi imaginación, curiosidad y ganas de explorar “lo diferente”, me enamoré de la literatura a los 8 años, escribí cientos de diarios íntimos, tuve mi propio blog, trabajé como redactora en revistas del exterior, me fui de mi casa apenas tuve la mayoría de edad, cambié de carrera tres veces y de trabajo unas seis, me endeudé y salí a flote otra vez, lo tuve todo y a veces no tuve nada. 28 años intensos donde abundaron más los fracasos que los éxitos pero que me impulsaron a emprender mi propio negocio digital.



EMPRENDER = ARRIESGAR

La curiosidad de saber que más había fuera de mi metro cuadrado me llevó hasta Córdoba, ciudad que me alojó desde los 22 hasta el año pasado. Acá tenía trabajo y una carrera en Comercio Exterior, pero allá tenía el amor echo persona. Emprender también se trata de arriesgar, primera lección que me dejó el abandono del nido. Aún recuerdo lo mucho que me costó adaptarme a las distancias, el colectivo, el tráfico y los tiempos que no son nuestros sino de los manifestantes en democracia. El solo hecho de irme ya significaba un sacudón para mí, pero yo estaba convencida de que lo que había experimentado hasta ese momento no era ni el 1% de todo lo que me esperaba. Saltar al vacío con un pronóstico que sólo determinaba tormentas eléctricas me salió BIEN, mucho más que bien diría yo. Fue un volver a despertar donde empecé una nueva carrera y especializaciones, donde conseguí un nuevo trabajo que me ayudó a crecer como persona y profesional, donde conquisté todas las metas que había acumulado durante años, pero, lo más importante, donde descubrí MI PROPÓSITO: Ayudar a otras mujeres.



VIVIR DE EMPRENDER

Soy maestra ciruela de vocación y una #MinaDeNegocios de profesión, pero me gusta hablar sobre mi trabajo como una herramienta para alcanzar tus sueños mas que como un servicio. Porque emprender también implica empatizar, conectar, crecer, empoderar, concientizar y AYUDAR. Los objetivos son apenas la punta de flecha de todo lo que te espera allá afuera, mientras que el propósito es el que te impulsa a #VivirDeEmprender con una misión en la vida.



