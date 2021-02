Somos Micaela Budassi, Yanina Radaelli y Maria Eugenia Picotto, nutricionistas y amigas, juntas dimos vida a “Nutrir en Redes”. Este proyecto compartido nació en tiempos de pandemia. La intención u objetivo principal es brindar educación alimentaria nutricional desde las redes sociales, con compromiso y seriedad, para que todos los lectores tengan en sus manos la información correcta y actualizada para tomar mejores decisiones alimentarias, sin restricciones, adaptándola cada uno a sus gustos y necesidades.



Queremos compartir 3 opciones de cena con 3 ingredientes, ya que muchas veces, y más ahora en verano, nos da un poco de fiaca prender la hornalla o queremos tener una cena rápida. Nuestro consejo es que pueden tener una cena, saludable, rica y económica. El secreto está en la planificación y organización, tener alimentos nobles en el freezer y variedad de preparaciones. Los 3 ingredientes que elegimos son: Espinaca - Garbanzos - Huevo



Opción 1: “Espinaca salteadas con garbanzos y huevo a la plancha"

En una sartén saltear la espinaca con ajo a gusto. Añadir los garbanzos y mezclar bien. Cocinar un huevo en sartén antiadherente. ¡Servir en un plato y disfrutar!



Opción 2: “Albóndigas de garbanzos con espinaca”

Para 15 albóndigas que equivalen a 3 porciones necesitas:

300 gr de garbanzos secos (dejar a remojo),

1 cucharada de harina integral,

1 cucharada de jugo de limón,

5 cucharadas de agua,

1 taza de espinacas frescas,

1 cucharadita de comino, sal y pimienta,

Pan rallado o avena extrafina.



Remojar los garbanzos, cocinar y escurrir. Procesar durante un minuto, que no quede muy picado para que tenga textura.

Sacar la mitad de la mezcla en un bol, y a la otra mitad añadir el limón y el agua y seguir procesando hasta que quede una masa fina muy mezclada que se pegue, si querés podes agregar algo más de agua o aceite a la mezcla para que quede más "pegada".

Unir a la anterior y mezclar. Agregar la espinaca y sazonar, formar las albóndigas y rebozar con el pan rallado o la avena.

Cocinar con aceite en una sartén para freírlas o bien llevarlas en una placa con rocío vegetal al horno.

Esta preparación es ideal para freezar, nunca más será necesario salir del apuro con comida chatarra, las sacas del freezer y ¡listo!

¡La comida saludable también puede ser rápida!



Opción 3: “Huevos rellenos con humus de garbanzos y espinaca”

Hacer un humus procesando o pasando por mixer 250 g Garbanzos, 1/2 atado Espinaca fresca, 1 diente Ajo, 1 cda Queso crema, 1/4 taza Agua, 2 cditas Aceite de oliva, Sal y condimentos a gusto.

Rellenar los huevos duros y servir

Así de sencillo, una entrada exprés para agasajar amigos.

Es importante que sepas que podés tener los garbanzos ya remojados y cocidos en el freezer y utilizarlos en cualquier ocasión.



¿Por qué elegimos estos tres ingredientes? Por sus beneficios nutricionales y la versatilidad en su preparación.

El garbanzo. Contiene hidratos de carbono complejos y fibra dietética. Aporta proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales como el triptófano, precursor de la serotonina que genera sensación de bienestar.

Su aceite es beneficioso para la salud por contener omega 3, omega 6 y omega 9, además de contener vitamina E y otros antioxidantes.

Es rico en vitaminas y minerales como potasio, magnesio, fósforo, manganeso y calcio.

El huevo. Es un alimento muy noble. Fuente de proteínas de alto valor biológico con los 9 aminoácidos esenciales.

Contiene ácidos grasos esenciales como el linoleico y alfa linolénico. Las grasas son en su mayoría insaturadas y saludables, siendo el ácido graso oleico (omega 9) el que predomina. Además, contiene triglicéridos, lecitina y colesterol. No aporta ácidos grasos trans y solo 1/3 de las grasas que aporta son saturadas (malas).

Aporta hierro de muy buena disponibilidad y todos los minerales.

Posee gran variedad de vitaminas. En la clara se encuentran las vitaminas hidrosolubles del complejo B y en la yema las vitaminas liposolubles A, D, E y K. La única vitamina que no posee es la vitamina C.

Además, en la yema contiene antioxidantes que intervienen en la salud visual como la luteína y zeaxantina.

La espinaca. Es un vegetal bajo en calorías y en sodio, es buena fuente de fibra, de Vitamina A, C y E, ácido fólico, hierro y calcio.

Esperamos que tomen nota y comiencen a potenciar su alimentación con ingredientes naturales.





Lic. Nutrición Micaela Budassi. Matrícula 525

Lic. Nutrición Yanina Radaelli. Matrícula 2823

Lic. Nutrición María Eugenia Picotto. Matrícula 475