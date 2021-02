Goleó en la despedida Deportes 07 de febrero de 2021 Redacción Por 9 de Julio se impuso en Rosario a ADIUR por 4 a 0

FOTO ARCHIVO CIERRE CON GOLEADA. Se terminó el Regional sin poder cumplir el objetivo.

En un duelo de equipos eliminados, 9 de Julio realizó un buen partido y se despidió del Regional con una goleada ante ADIUR, en Rosario, por 4 a 0. Los goles del equipo rafaelino fueron convertidos, en el primer tiempo, por Maximiliano Zbrun a los 22 minutos y Gonzalo Schonfeld a los 29; en tanto que en el complemento aumentaron las cifras Braian Noriega a los 2 minutos, y Nahuel Vera a los 29. El local desperdició un tiro penal, por intermedio de Nicolás De Bruno, a los 40' del complemento.

La formación titular del elenco juliense, dispuesta por el técnico interino Juan Olmos, fue la siguiente: Marcos Cordero; Sebastián Acuña, Agustín Vera, Damián Maciel (Vallejos) y Osvaldo Arroyo; Agustín Costamagna (Luciano Cardinali), Maximiliano Zbrun (Alexis Mansilla), Tomás Federico y Cristian Sánchez; Gonzalo Schonfeld (Facundo Lencioni); Braian Noriega (Nahuel Vera). No ingresaron Gonzalo Chaves y Gonzalo Gorosito.

El elenco titular de los rosarinos fue con Francisco Mastrángelo; Tomás Ballina, Bruno Giacomino, Leandro Esquivel y Elías Heredia; Manuel Mangold, Mateo Alarcón, Juan Caffaro y Nicolás De Bruno; Celso Zacarías e Ignacio Poncini. DT: Facundo Biondi.

Así 9 de Julio cerró su participación con 9 puntos en 6 encuentros, con 3 triunfos y 3 derrotas, convirtiendo 13 goles y recibiendo 11.



JUEGAN EN ENTRE RIOS

Mientras para que se defina la Zona 1 habrá que esperar al miércoles cuando jueguen en nuestra ciudad Ben Hur y Atlético Carcarañá, este domingo desde las 17.10 se disputarán los encuentros del grupo entrerriano donde surgirá el ganador. Jugarán Libertad de Concordia vs. Sp. Urquiza de Paraná y Atlético Paraná vs. Malvinas de Federal.

Recordemos que llega a esta última fecha Atlético Paraná puntero con 10 puntos y Libertad es el otro equipo con chances con 8.