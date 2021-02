Seis Naciones: un arranque sorpresivo Deportes 07 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La selección escocesa de rugby comenzó su camino en el Seis Naciones con una victoria memorable bajo la lluvia este sábado por 11-6 en Inglaterra, algo que no conseguía el XV del Cardo desde 1983. Pasaron 38 años para que Escocia vuelva a festejar como visitante en suelo inglés.

Un try del wing de origen sudafricano Duhan van der Merwe a los 29 minutos marcó las diferencias en Twickenham a favor de los escoceses frente al vigente campeón del torneo, que pagó caro su indisciplina en defensa. Escocia no ganaba en Londres desde que en 1983 conquistó la Calcutta Cup.

Por otra parte, el primer certamen internacional de rugby de 2021 comenzó con una paliza: Francia derrotó a Italia por 50-10 en el comienzo del torneo Seis Naciones. En el Estadio Olímpico de Roma, poco pudieron hacer los locales ante un conjunto que marcó siete tries y busca su primer título en este certamen desde 2010.

La primera jornada se cerrará este domingo con el duelo en Cardiff entre Gales e Irlanda.