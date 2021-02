Conmoción por la muerte de Santiago "El Morro" García Deportes 07 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA ASI SE LO RECORDARA. Festejando uno de sus 51 goles convertidos en Godoy Cruz.

BUENOS AIRES, 6 (NA) - El delantero uruguayo Santiago "Morro" García, de 30 años, fue encontrado sin vida ayer en su departamento de la ciudad de Mendoza y la fiscal del caso, Claudia Ríos, confirmó que fue hallado "sobre la cama con un disparo en el parietal derecho". El jugador de Godoy Cruz, que estaba con tratamiento psiquiátrico, "fue encontrado sobre la cama con un disparo en el parietal derecho con un arma de fuego calibre 22", dijo la fiscal.

"Ahora hay que esperar el resultado de la necropsia, científica está trabajando. Sería imprudente decir cuándo sucedió, científica nos va a decir el horario y la causa, debemos esperar esos resultados", añadió Ríos en diálogo con la prensa.

Según se supo, García tenía un diagnóstico depresivo desde hace unos años y atravesaba un momento de angustia debido a que no podía ver a su hija que vive en Uruguay desde hace más de un año. El jefe de investigaciones de la Policía de Mendoza, el comisario José Vega, señaló en diálogo con TN: "Llegamos por un llamado de que desde hace varios días no tenía información de la persona. Entró personal de científica y la fiscal Claudia Ríos que está a cargo de la causa".

García hacía tres días que no contestaba mensajes, mientras que se informó que se abrirá un expediente judicial y trascendió que a primera vista no habría elementos que lleven a sospechar que se trató de un hecho criminal, por lo cual todo confirmaría que se quitó la vida.

El cadáver fue retirado del departamento en horas de la tarde de este sábado, en medio de aplausos por parte de los hinchas que se acercaron al lugar donde falleció el atacante del "Tomba". El futbolista tenía contrato hasta junio de este año con Godoy Cruz y, a pesar de no ser tenido en cuenta, había decidido quedarse en Mendoza, más allá de contar con varias propuestas para emigrar, entre ellas Vélez, Estudiantes y Gimnasia La Plata.

La entidad mendocina expresó en su cuenta oficial de Twitter: "Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros... Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses".

Previamente el jefe de prensa de Godoy Cruz había indicado en un mensaje a los medios partidarios: "Tengo que confirmar la lamentable noticia que se dio a conocer en el día de hoy sobre Santiago `Morro´ García. Les pido por favor que traten la noticia con el respeto que se merece y que corresponde. De parte de todo el club nos sentimos completamente afligidos y rogamos por favor que se respete este momento por sus familiares y amigos".



TRAYECTORIA

El "Morro" García debutó en Nacional de Uruguay en 2008 y luego vistió las camisetas de Athlético Paranaense, de Brasil; de Kasimpasa, de Turquía; River Plate de Uruguay; y en 2016 llegó a Godoy Cruz, club donde su nivel llegó a lo más alto: con sus 51 goles en 119 encuentros se convirtió en el máximo goleador del Tomba en Primera División.

Precisamente Nacional de Uruguay indicó en su cuenta oficial de Twitter: "No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por `El Morro´ #QEPD".



LA ULTIMA CHARLA

El vicepresidente de Nacional de Uruguay, Alejandro Balbi, reveló ayer cuándo fue su última charla con el recientemente fallecido delantero Santiago "Morro" García, quien se encontraba en negociaciones para retornar al conjunto uruguayo. "Es una pérdida irreparable, no salimos de nuestro asombro. Al Morro lo conozco de toda la vida, hablé el miércoles porque nosotros estábamos contando con él para que viniera en este último mercado de pases", señaló el dirigente de Nacional.

Sin embargo, remarcó: "Había temas contractuales con Godoy Cruz, su mala relación con el presidente (José Mansur). Hace un tiempo que veníamos hablando con él y su representante para que viniera, quería venir a jugar. Es su casa, hincha del club, nació acá. Ha sido un golpazo, no salimos de nuestro asombro".

En cuanto a sus charlas con el atacante, Balbi manifestó: "Lo noté bien al hablar, por eso la mayor sorpresa. Un poco en broma le decía: ´Bueno apurate, que te estamos esperando, no te hagas el vivo´. Como a una persona que uno le tiene afinidad, confianza. ´No, tranquilo, que ya va a salir, falta poco´, me decía". "El comentario de él era constructivo, positivo, esperanzador. No era un jugador más, tenía relación con todos nosotros, no lo podemos creer", concluyó el vicepresidente del conjunto de Uruguay.