Un incendio destruyó los boxes del autódromo de Termas de Río Hondo Deportes 07 de febrero de 2021 Por Víctor Hugo Fux

FOTO NA EN LLAMAS. Un feroz incendio afectó los boxes del autódromo de Termas. FOTO ELDO MAROZZI SALA DE PRENSA. El autor de la nota en un sector devastado por el fuego.

Un voraz incendio que se desató en las últimas horas de la noche del viernes, destruyó el sector de boxes del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

Po efecto del fuego, quedaron virtualmente arrasadas las instalaciones en las que se encuentran los garages donde se alojan los vehículos de competición y otras dependencias ubicadas en los niveles superiores, como la Sala de Prensa, los espacios VIP y la zona destinada al Control de Carrera.

Bomberos procedentes de esa ciudad termal, acompañados por dotaciones que llegaron desde la capital Santiago del Estero y las localidades de Clodomira, Añatuya y La Banda, trabajaron durante varias horas.

Los servidores públicos no lograron controlar el foco ígneo, pero sí pudieron evitar que las llamas se expandan a los sectores aledaños, que no resultaron afectados: concretamente el Museo y la Torre.

Dichas edificaciones se ubican en los dos extremos de los boxes, que fueron construidos para recibir a las categorías internacionales que en las últimas temporadas se presentaron en Termas de Río Hondo.

Si bien en 2020 no hubo actividad como consecuencia de la pandemia, hasta 2019 se disputó en ese trazado el Gran Premio de la República Argentina, incluido en el Campeonato Mundial de Motociclismo desde 2014.

Luego de una ausencia de 15 años, ya que había visitado por última vez nuestro país en 1999, compitiendo en el autódromo de Buenos Aires, el máximo nivel del deporte motor de las dos ruedas desembarcó en Termas de Río Hondo.

Pero el mismo escenario santiagueño recibió también al WTCC (Campeonato Mundial de Autos de Turismo), categoría en la que se coronó tres veces el argentino José María López.

Obviamente, todas las especialidades nacionales compitieron en el que es para muchos el circuito de mayor jerarquía, por su completa infraestructura, que existe en la Argentina.

Turismo Carretera, TC2000, Súper TC2000, Turismo Nacional y Top Race, entre otras divisionales ofrecieron sus espectáculos en Termas de Río Hondo, que además fue utilizado como Parque de Asistencia del Rally Dakar en una de sus ediciones en Sudamérica.

Tuve la oportunidad de verlo crecer y de asistir a su carrera inaugural. También a la primera inspección -acompañando a René Zanatta- de los responsables de Seguridad del IRTA y a las sesiones de prácticas que se realizaron antes de la primera visita de MotoGP.

Todas sus instalaciones son del primer mundo, incluyendo la Sala de Prensa, en la que trabajamos con absoluta comodidad junto al reportero Eldo Marozzi, acreditados por el Diario LA OPINION.

Héctor "Toti" Farina, director general del autódromo, dio a conocer los daños materiales que provocó el incendio y además señaló que todos los sectores consumidos por el fuego están asegurados.

También destacó que el imponente Museo que funciona en un lugar cercano a los boxes, será habilitado al público en los próximos días, respetando los protocolos sanitarios.

Argentina tuvo que cancelar la fecha de MotoGP que se le había asignado en el calendario original por parte de la FIM y Dorna Sport a raíz del COVID-19, pero desde Termas de Río Hondo expresaron la voluntad para realizarla en noviembre.

Se estima que demandará varios meses de trabajo la reconstrucción de todas las zonas afectadas, pero está claro que con el mismo esfuerzo y sacrificio que pusieron en cada momento para hacer realidad ese notable proyecto, las dificultades volverán a superarse, como ocurrió desde que se inició la construcción de una obra que es un legítimo orgullo no sólo para los santiagueños, sino para todo el país.

Para este año estaban previstas varias competencias nacionales, provinciales y el regreso del Gran Premio de la República Argentina de Motociclismo, las que hoy están en duda, pero de ninguna manera descartadas por la capacidad inquebrantable que caracterizan a "Toti" y la gente que lo acompaña.