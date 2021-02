"Droga de la selva": alerta total por mortal sustancia Policiales 07 de febrero de 2021 Redacción Por IMAGEN INTERNET "DROGA DE LA SELVA". Una peligrosa sustancia que se consume en la Argentina.

Tras el secuestro de 6 mil dosis de una misteriosa droga nueva en el mercado, en un allanamiento realizado por una fiesta ilegal, se presume que se trata de la denominada "droga de la selva", por lo que especialistas alertaron sobre sus riesgos, ya que se consume supuestamente para mejorar el rendimiento sexual pero puede generar autolesiones y violencia extrema que podría terminar en muerte.

En términos más técnicos, se trata de una variante de "25INBOMe", más conocido como NBOMe, que ha generado preocupación dentro de las fuerzas de seguridad por lo peligroso de sus efectos en la salud.

Según portales especializados, algunos de sus efectos son alteraciones visuales, euforia, confusión, paranoia, pánico y distonía, un trastorno del movimiento que hace que los músculos se contraigan involuntariamente y causen movimientos repetitivos o de torsión, de acuerdo a una réplica informativa de Diario Popular.



YA ESTA EN LA

ARGENTINA

Y si bien sus antecedentes remiten a principios del 2000 en Alemania, hace muy poco esta peligrosa droga arribó a la Argentina, y pone en peligro la vida de miles de jóvenes, tanto de los que la consumen como de quienes estén cerca cuando eso sucede.

Por este motivo, para Claudio Izaguirre -titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina- sus efectos son muy negativos.



MUY PELIGROSA

E indicó que, entre otras alteraciones, podría producir que quien consuma dicha sustancia ilegal se autolesione o lastime de gravedad e incluso llegue a matar a otra persona.

"Esta droga puede desatar comportamientos especiales porque la persona está viendo lo que la imaginación le dice que ve: pueden ver bichos debajo de la piel, de ahí viene la autolesión, o puede ser que vea en el otro un monstruo que lo viene a atacar, de ahí la reacción de dañar a otros", explicó Claudio Izaguirre.

Y agregó que "en principio, es un alucinógeno que está de moda. Lo que tenemos como dato en particular es que un grupo de narcotraficantes de la ciudad de Guaymallén habían traído el químico de Colombia. Es que se necesita de un químico de experiencia para poder fabricar este tipo de sustancias. En principio, lo habían traído para éxtasis pero sale otra sustancia".

UN EJEMPLO

Así las cosas, el presidente de la AARA afirmó que conoció "un caso de una persona que le mordía la mano a su madre, porque en realidad veía un tiburón que se había comido la mano de ella".

"En su imaginación estaba peleando con un tiburón para sacar a su madre de adentro, cuando en realidad él estaba lastimándola", añadió.



LA COTIZACION

Según precisó, esta droga cotiza a un gran valor (70 euros la dosis) en Europa, donde es más usual encontrarla. Sin embargo, el valor no es impedimento para algunos y su consumo en Argentina parece ir creciendo de a poco.

En el Viejo Continente quienes la usan buscan mejorar su rendimiento sexual, aunque la realidad es que se trata de un mito. Y muy peligroso.

En concordancia con lo explayado por Izaguirre, y de acuerdo a fuentes consultadas esta sustancia también puede producir episodios psicóticos agudos, crisis de pánicos, cuadros de despersonalización y un cuadro convulsivo severo.



A LA MUERTE

"Estas drogas te terminan llevando a la muerte, si la dosis es muy alta puede provocar un paro cardíaco y la muerte. El estado de ansiedad que producen este tipo de sustancias es tal que hacen que las personas tengan latidos furibundos, hasta que en algún momento tengan una falla en el corazón. También son peligrosas las lesiones que puedan generar en terceros", señaló al respecto el especialista.

Y lamentó que "el consumidor no sale nunca bien parado, siempre tiene autolesiones o la idea de lastimar a quien tiene enfrente; no importa si es hombre o mujer, el otro siempre es un enemigo".