Copa de Verano de la FOSH Deportes 07 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este domingo, en el sintético del CRAR, se desarrollará la Copa de Verano de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. En el torneo preparatorio para la temporada oficial estarán participando ocho equipos de la «Zona Rafaela», en lo que será la instancia clasificatoria.

La programación es la siguiente: 10 horas 9 de Julio vs. Deportivo Bella Italia; 10.50 Alma Juniors de Esperanza vs. Sportivo Norte de Rafaela; 11.40 CRAR vs. Juventud Unida de Humboldt; 12.30 San Martín de Carlos Pellegrini vs. Atlético Rafaela; 13.20 Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2; 14.10 Perdedor partido 3 vs. Perdedor partido 4; 15 Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2; 15.40 Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4; 16.30 Perdedor partido 5 vs. Perdedor partido 6.

Quedarán tres equipos clasificados que el siguiente fin de semana jugarán, nuevamente en CRAR, la instancia final con los tres clasificados que surgirán de la Zona Córdoba.