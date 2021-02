A 58 años del debut de Monzón en el Club Ben Hur

El 6 de febrero de 1963 —hizo ayer exactamente 58 años— se produjo en el ring levantado en el Club Sportivo Ben Hur de nuestra ciudad, un hecho que muchos años después alcanzaría una relevancia universal: el debut en el campo rentado del sanjavierino Carlos Monzón, considerado el más grande pugilista argentino de la categoría mediano.

En su página oficial la entidad rafaelina recordó el importante acontecimiento para la historia del club y el deporte de los puños, citando una nota publicada por el diario El Litoral de Santa Fe en 2013, la cual también tiene aportes de LA OPINION.

"Cuando Monzón ingresó al cuadrilátero del Club Sportivo Ben Hur, el primer viernes de febrero de 1963, dispuso poner fuera de combate en dos asaltos al entrerriano Ramón Montenegro, quien no le opuso seria resistencia", publicó en esa oportunidad el vespertino de la capital provincial, sobre aquel destacado hecho para el pugilismo argentino y que toca de cerca a nuestra ciudad.

Con la firma de Tomás Rodríguez, el artículo en otro de sus párrafos, agregó que "la noche del viernes 6 de febrero de 1963, ese flaco, alto y desgarbado muchacho, con apenas 20 años, cinco meses y 30 días de existencia, tras rechazar un contrato de tres años para incorporarse a la Armada Nacional después de permanecer reclutado durante tres meses de instrucción militar en la histórica isla Martín García, daba su primer paso dentro del profesionalismo".

Asimismo, manifestó que “en la Isla Martín García, existía otro antecedente en la materia, porque había estado ‘enganchado’ en la Marina (Armada Nacional) varios años antes el correntino Aldo Gamboa, quien llegó a ser campeón argentino de boxeo”, recordaba en la década del ’70 el incomparable campeón mundial de los medianos, el primero de los 15 pupilos dirigidos por Brusa, que llegó a lo más alto del Consejo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Destacó, asimismo, que "cuando Monzón ingresó al cuadrilátero del club Sportivo Ben Hur, el primer viernes de febrero de 1963, hace medio siglo, dispuso poner fuera de combate en dos asaltos al entrerriano Ramón Montenegro, quien no le opuso seria resistencia.“Escopeta” Monzón —como lo bautizara el periodista Julio Juan Canteros, quien siguió toda su trayectoria como aficionado y profesional en el deporte de los puños— había comenzado desde muy joven en esta viril disciplina y antes de ingresar al campo rentado en condición de amateurs consiguió un palmarés de 73 victorias, ocho derrotas y seis nulos".



APORTE DE LA OPINION

En otro tramo, luego del subtítulo "Un tal Ernesto Giovannini", apunta Rodríguez en su crónica que "El destacado periodista Rubén Armando, con una vasta trayectoria en el mundo del deporte de los puños, recordó que Ernesto Giovannini entró en la historia por haber sido el primer árbitro que dirigió a Carlos Monzón, el más grande boxeador de la categoría mediano de todos los tiempos, en el profesionalismo.

Explicó que “el Gringo Giovannini fue un referí histórico para la región, me contaba cada vez que nos encontrábamos —mate por medio— anécdotas, sucesos y notas de color que acontecieron durante toda su existencia. Dirigió a (Carlos) Monzón varias veces como aficionado, con algunos reveses (las tres veces con Raúl Pérez), sin embargo, se sorprendió cuando comenzó su trayectoria profesional con esa serie de victorias que lo llevaron a consagrarse como el mejor púgil de nuestro país, Sudamérica y el universo, bajo la tutela del maestro Amílcar Brusa y la sagacidad del promotor Juan Carlos Lectoure”.

“La pelea con el entrerriano Montenegro (pupilo de Brusa) se hizo en el antiguo estadio de Sportivo Ben Hur, en calle Saavedra al 400; en un ring construido sobre la base de hormigón y tenía cuatro o cinco escalones”, manifestó Armando, quien fuera ayudante de Alfredo Charra", culminó la ilustrativa nota.

Recordemos que Monzón murió de forma trágica el 8 de enero de 1995, a los 52 años. El que para muchos fue el mejor boxeador de la historia y fue condenado por el asesinato de su esposa, la actriz uruguaya Alicia Muñiz, falleció en un accidente de tránsito cuando el Renault 19 gris que conducía -en una salida transitoria que tenía permitida cumpliendo su condena- volcó en el paraje Los Cerrillos de la Ruta Provincial 1, al noreste de Santa Rosa de Calchines.