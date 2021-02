Nuestra Glásnost Suplemento Economía 07 de febrero de 2021 Por Guillermo Briggiler En un escenario de crisis económica profunda, se necesita transparentar la situación de nuestra economía y obrar en consecuencia.

La pandemia y la particular situación de la economía del país nos deja un cambio brutal en la forma de hacer negocios. En las próximas líneas les dejaremos un análisis de la realidad económica argentina, para navegar con éxito en esta compleja situación.

Siempre se pueden hacer negocios, el pan se gana con el sudor de la frente y un correcto diagnóstico de la realidad, evitando ignorar lo que no nos gusta o parcializar los datos como forma de defensa utilizada por nuestra mente.

Los próximos meses vendrán con una inflación muy alta, importaciones restringidas y freno de salida de dólares del turismo internacional. Deberemos acostumbrarnos a que viajar al exterior será muy caro y con restricciones, nos referimos a regulaciones económicas, vía tasas y tipo de cambio diferenciado como el que ya existe.

La presión impositiva en nuestro país es monstruosa, sin embargo la recaudación de impuestos nacionales sólo alcanza para cubrir algo más del 70% de los gastos, es decir, nos falta financiar el restante 30%. Como la carga impositiva es tan alta, no pueden crearse nuevos impuestos, solo subirá la recaudación cuando el crecimiento de la actividad económica aumente la base imponible.

La opción de financiar el 30% faltante vía financiamiento externo es difícil de lograr, dado que aún falta pactar con el FMI y con el Club de París y vemos difícil que se llegue a un pacto que nos entregue nuevos fondos. Hasta que estos acuerdos no se logren, no podremos emitir deuda en los mercados internacionales.

Tampoco es posible recurrir al mercado financiero doméstico, ya que este es muy pequeño, para graficar esto observen que el déficit financiero del Tesoro equivale a la totalidad de los plazos fijos del sistema, es decir la oferta de fondos para préstamos de nuestro sistema financiero equivale al 100% de lo que necesitaría el Estado y en el improbable caso que se utilice dejaría sin financiamiento al sector privado.

Por otro lado, no vemos factible una baja del gasto, especialmente en un año electoral y además porque éste es gasto corriente, es decir, salarios públicos, subsidios a la energía y transporte, entre otros. Por lo expuesto la única opción para financiar ese exceso de gasto por encima de los ingresos es la emisión de dinero, la que sin su correlato en mayor producción de bienes y servicios nos traerá inflación.

Bajo este panorama, el Ministerio de Economía busca anclar la tasa de interés y controlar al dólar, lo cual es logrado parcialmente, ya que la inflación, aún con precios máximos, controles e inspecciones, muestra valores superiores al 4%, que al anualizar nos da valores cercanos al 50%.

El dólar blue es harina de otro costal, ya que será difícil desenchufar ese mercado como hacen con aquellos que pueden intervenir, ya que opera por fuera de los canales formales y cada restricción lo fortalece.

El diagnóstico realizado hasta aquí prácticamente carece de sesgo político y tiene que servir para conocer el paño y salir a hacer negocios, en el contexto que tenemos. De aquí podemos desprender qué hay una ventana de negocios por el lado del turismo interno, siempre que la situación sanitaria lo permita, ya que como decíamos los viajes al exterior serán difíciles por el costo y restricciones cambiarias. También viviremos con restricciones de importaciones, lo que puede abrir mercados internos a productos que no entrarán más o que serán más onerosos.

La glásnost, o la verdad, fue aplicada por el gobierno ruso de Gorbachov, para reestructurar la Unión Soviética. Nuestra glásnost, la de mi negocio, comercio, empleo, debe ser la de transparentar la situación de nuestra economía y obrar en consecuencia, para poder seguir ganando el pan con nuestro trabajo, aún en estos tiempos de crisis.



