Piden otro aumento de asignaciones familiares Locales 07 de febrero de 2021 Redacción Por EN LA PROVINCIA

El diputado Juan Argañaraz propone equiparar los montos que abona ANSES sobre las asignaciones familiares dentro de la provincia. Actualmente la Nación abona $ 900 por cónyuge, mientras que la provincia “elevó su valor” a $ 120. Asimismo, con la Asignación por Hijo la relación es $ 780 contra $ 3.717.

En los 90´ la legislatura santafesina le otorgó al Poder Ejecutivo provincial facultades extraordinarias para fijar los valores de las Asignaciones. Argañaraz, en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca la modificación de varios artículos de las leyes que establecen las asignaciones familiares para empleados de la provincia con el fin de regularizar la situación. El último aumento de este beneficio fue del 200% pero la base al ser escasa no generó un verdadero cambio representativo para los empleados estatales de Santa Fe.

En este sentido, quien integra el Bloque Somos Vida y Familia expresó: “Nuestra propuesta establece una actualización anual obligatoria para el mes de marzo de cada año sobre las asignaciones familiares, para que no vuelva a ocurrir que durante seis años no se renueven”. Desde el 2014 el monto por asignación por hijo era de 260 pesos, actualmente este valor se incrementó a 780, lo que representa una quinta parte de la AUH de Nación (3.717).

El proyecto presentado propone que el aumento sea de acuerdo al porcentaje anual de incremento salarial del año anterior, entendiendo que las asignaciones forman parte del salario y que deben debatirse en su ámbito natural que son las paritarias. El Poder Ejecutivo conserva la facultad de modificar los montos, pero siempre y cuando la actualización resulte beneficiosa para los trabajadores.

La desactualización en tantos años ha generado un perjuicio para miles de personas y en este aspecto el diputado Argañaraz, enfatizó “como legisladores tenemos la obligación de intentar reparar esta situación de injusticia que afecta a miles de familias santafesinas y hacer valer sus derechos”.