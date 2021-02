Las consecuencias severas de la pandemia en niños y adolescentes Locales 07 de febrero de 2021 Redacción Por La alteración abrupta de la dinámica social, los cambios en la forma de vincularse con familiares y pares y la ausencia de presencialidad en las escuelas, dejará efectos adversos en estos grupos de personas. A su vez, quienes sufren problemas de aprendizaje serán los más afectados.

FOTO ARCHIVO DR. SAKR. "Me llamó la atención la ausencia total de compromiso escolar, tanto del alumno, como de los padres en controlar que presenten los trabajos", dijo.

La pandemia no pasa inadvertida y seguramente las consecuencias se advertirán en los próximos meses. Quizás muchos efectos ya se están haciendo visibles. En una entrevista con diario La Opinión, el especialista en Neurología Infantil, Dr. Diego Nicolás Sakr, analiza el escenario que advierte respecto al impacto del coronavirus y principalmente respecto a la importancia que tiene la escuela y la presencialidad en los más pequeños.

- ¿Por qué desde la salud es importante que los chicos y adolescentes vuelvan a las aulas?

- Salud y educación, son aspectos centrales que atraviesan al núcleo familiar, son una simbiosis por la cual una depende de la otra. El aislamiento alteró la dinámica social generando complicaciones en la salud mental, básicamente por estrés. La falta de interacción social, el cambio de hábitos como la alimentación y el sueño, desencadenaron aspectos no solo de la salud mental. El sobrepeso ha sido por ejemplo una consecuencia preocupante.

-Como neurólogo y pediatra, ¿considera alguna posibilidad de incrementar los contagios a causa de volver a las aulas?

- Como en la gripe por influenza, los niños son los principales impulsores de la transmisión, se extendió que podrían ser un importante impulsor del COVID en la comunidad. Sobre esta presunción, pero sin evidencia, los cierres de escuelas fueron implementados en casi en todas partes del mundo. Los niños, no solo se contagian menos, y presentan en general síntomas de resfrío común, o son asintomáticos, sino que transmiten poco la infección. Existen varios grupos de trabajo que han publicado que los niños, en menos del 10% de los casos, son quienes llevaron el Covid a su familia. Más aún. Hubo una publicación interesante del grupo de Alpes Franceses, que mostró como un niño con Covid fue incapaz de contagiar a sus contactos. En una escuela de Australia, se realizó un estudio de 863 contactos cercanos de 9 niños y 9 profesores; los contactos fueron seguidos para corroborar el contagio y se demostró que no hay evidencia de que los niños infecten a los maestros. Como estos, hay muchos datos que están informando exactamente lo mismo. Los niños son poco contagiadores.

-¿Qué consecuencias entiende que dejará la ruptura de rutinas escolares en niños que precisamente tienen problemas de aprendizaje?

- En estos chicos creo que existió una catástrofe educativa. No solo por las mismas razones que afectaron al resto. A ellos se les agrega la interrupción de sus tratamientos. En muchos casos se suspendieron, otros no pudieron adaptarse a la virtualidad, y esto no se recupera. Pensemos que hoy la escuela resiste de todos los modos posibles la repitencia en niños que no están preparados para acceder a los nuevos contenidos. A esta situación, se le agregó la pandemia y la promoción masiva. No es difícil concluir lo que les pasó y les pasará al retomar la escolaridad.

-¿Qué planteos recibió por parte de las familias?

- La mayoría de los padres se vieron sobrepasados; En ellos el agotamiento fue importante. Pensemos en que debían asegurar conectividad cuando la disponían, que además esto pueda coordinarse con sus actividades, y resolver muchos contenidos que tenían olvidados. En una gran cantidad de casos, sobre todo en los adolescentes, me llamó la atención la ausencia total de compromiso escolar, tanto del alumno, como de los padres en controlar que presenten los trabajos.

-A nivel neurológico ¿qué problemas generó la ausencia de la presencialidad?

- Como dije anteriormente, el aislamiento y la nueva forma de interacción social, se expresaron en la mayoría de los casos con ansiedad, trastornos del sueño, y la consecuente alteración de la dinámica familiar como factor común. Si tuviera que simplificar un aspecto de la biología de nuestro cerebro, diría que el mismo aprende y resuelve, en gran medida de manera automática, lo que llamamos rutina. Cuando al cerebro se lo “saca de sus zona de confort”, se lo expone al estrés de tener que readaptarse. Los cambios de hábito, son una tarea muy difícil para el cerebro, sobreviene el estrés y aparición o empeoramiento de aspectos de la conducta. Recomponer “la normalidad”, o encontrar la “nueva normalidad, es importante para nuestra salud mental.

-¿Cuál es su mensaje respecto a la vacunación?

Hoy es más sencillo responder porque hemos sido informados a partir de la última publicación de la revista The Lancet, que la vacuna Sputnik V, es eficaz en prevenir la enfermedad Covid. Dicho esto, solo diré. ¿A qué le tememos más, a los efectos adversos menores (fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza), o a infectarse de Covid? Me parece que la politización del tema generó un miedo injustificado en la sociedad. Yo me vacuné, estuve un par de días con fiebre, y luego seguí mi vida. La vacuna no enferma de Covid, y hay que vacunarse. En esto no hay margen para las dudas.