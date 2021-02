Hallaron muerto al jugador uruguayo Santiago "Morro" García en Mendoza: investigan si fue un suicidio

El delantero uruguayo Santiago "Morro" García, de 30 años, fue encontrado sin vida hoy en su departamento de la ciudad de Mendoza y, si bien se investigan las causas que desencadenaron su deceso, trascendió que se trataría de un suicidio.

Según se supo, el jugador de Godoy Cruz estaba con tratamiento psiquiátrico y las primeras versiones indican que se habría disparado con un arma de fuego.

En tanto, se indicó que García tenía un diagnóstico depresivo desde hace unos años y que tenía una gran angustia debido a que no podía ver a su hija que vive en Uruguay desde hace más de un año.

El futbolista tenía contrato hasta junio de este año con Godoy Cruz y, a pesar de no ser tenido en cuenta, había decidido quedarse en Mendoza, más allá de contar con varias propuestas para emigrar, entre ellas Vélez, Estudiantes y Gimnasia La Plata.

El "Morro" García debutó en Nacional de Uruguay en 2008 y luego vistió las camisetas de Athlético Paranaense, de Brasil; de Kasimpasa, de Turquía; River Plate de Uruguay; y en 2016 llegó a Godoy Cruz, club donde su nivel llegó a lo más alto y equipo con el cual anotó 51 goles en 119 encuentros: se convirtió así en el máximo goleador del Tomba en Primera División.

Precisamente Nacional de Uruguay indicó en su cuenta oficial de Twitter: "No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por `El Morro´ #QEPD".