Midgets del Litoral: luego de más de un año volverá a competir hoy en Vila Deportes 06 de febrero de 2021 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO MTC PROTAGONISTAS. Serán más de cincuenta los participantes en Vila.

Luego de un paréntesis de un año y doce días, el más extenso en el historial de la categoría, el Midgets del Litoral reanudará este sábado el Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", en la localidad de Vila.

Se disputará en la ocasión la segunda fecha de la temporada 2020/2021, que se inició el 25 de enero del año pasado, en el mismo circuito "Juan F. B. Basso", propiedad de la Asociación Midgets del Litoral.

Tras la frustrada "Carrera Especial con Pilotos Invitados", que no pudo realizarse en su fecha original, en febrero de 2020, a partir de marzo y como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se debieron cancelar todos los espectáculos durante varios meses.

No estuvo ajeno a esa situación el Midgets del Litoral, que a pesar de un par de intentos no pudo dar cumplimiento a la segunda fecha, ahora confirmada para este sábado 6 de febrero.

Sin embargo, el programa mecánico tendrá que desarrollarse sin público, como sucede en otras disciplinas, por estrictas razones sanitarias.

En ese sentido, vale la pena recordar que la Asociación Midgets del Litoral, junto a la Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral, la Comuna de Vila y la Federación Santafesina de Automovilismo, habían entregado un petitorio a la Secretaría de Deportes y al Ministerio de Salud de la Provincia.

En el mismo se solicitaba la extensión del horario en el respectivo cronograma y el ingreso de una determinada cantidad de espectadores, pero no fueron aceptadas las condiciones por parte de esos organismos gubernamentales.

Por lo tanto, solamente podrán acceder al escenario vilense los pilotos (con un máximo de cuatro mecánicos) y la prensa debidamente acreditada.

En ese aspecto, merece destacarse que hasta promediar la tarde del viernes habían registrado sus preinscripciones más de cincuenta protagonistas, un número que garantiza anticipadamente un atractivo evento y que refleja además la gran expectativa que despertó el retorno a la actividad de la expresión de deporte motor más representativa de nuestra región.

Para los aficionados que no podrán asistir a la competencia, se ofrecerá un servicio de televisación por las redes sociales y cables de la región, a partir de las semifinales, que se estarían poniendo en marcha entre las 21:00 y 21:30.



EL CRONOGRAMA

Estos son los horarios de las actividades que se desarrollarán este sábado 6 de febrero: a las 15:30 se habilitará el ingreso al Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone"; a las 17:30 se procederá al cierre de inscripciones; desde las 19:00 se disputarán las series y a partir de 21:00/21:30 se llevarán a cabo las semifinales, para cerrarse la noche con la disputa de la segunda final del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", luego de la ganada por Hernán Filippi el 25 de enero de 2020.



EL CAMPEONATO

Hernán Filippi es el líder con 65 puntos; Eugenio Mautino lo sigue con 55; Matías Franco tiene 49; Leandro Giraudo 45; Nicolás Valentini 41; Javier Penezone 38; Luis Kunz 35; Néstor Bosio 33; Cristian Perusia 32; Jorge Walker 31; Diego Anthonioz 30; Andrés Osorio 29; Gonzalo Zbrun 28; Exequiel Gili 27; Federico Maletto 26; Diego Haspert y Alexis Valsagna 20; Mariano Bacci y Gustavo García 18; Ezequiel García y Jorge Destefani 17; Alejandro Charvey y Emiliano Torassa 16; Juan Carlos Boscatti y Nereo Bedini 15; Fabián Monti y José Kunz 14; Oscar Giraudo y Osmar Garbagnoli 13; Adriel Viano y Adrián Bonafede 12; Cristian Sella y Martín Ferrari 11; Jonatan Ferrero y Rodrigo Bertholt 10; Jorge Perino y Jesús Ceragioli 9; Leandro Funes y Darío Lovera 8; Luis Walker y Rodrigo Peretto 7; Ariel Bersano y Germán Gorlino 6; Cristian Molardo, Mariano García, Cristian Mattioli y Hernán Calvi 5.