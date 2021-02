La despedida de Macagno Deportes 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Horas después de conocerse la confirmación de la venta de Ramiro Macagno a Newell’s, el arquero se mostró agradecido a Atlético de Rafaela, club en el cual se pudo formar en el puesto y sirvió de trampolín para hoy transformarse en jugador Leproso.

“Hoy me toca despedirme de un club muy grande para mi que me dio todo desde lo deportivo hasta lo personal. Un club que me recibió a mis 14 años, un pibe que dejaba atrás muchas cosas de la vida para aprender muchas otras. Un club que me formó primero como persona y después como jugador. Me llevo lo mejor de este lugar, que me llenó de experiencias, de amigos, de gente que se preocupó y ocupo de mí y de esta hermosa ciudad. Nunca está de más agradecer, y mucho, a cada compañero, técnico, profe, utilero, dirigentes, todo el personal de trabajo de la institución y aquellas que personas que estuvieron y están, que me acompañan en el día a día. Son gran parte de este camino que hoy decido transitar, y los llevo conmigo para el resto del viaje. ¡MUCHAS GRACIAS!”, indicó en sus redes sociales el cordobés de Alicia.