San Lorenzo ya conoce su camino rumbo a la Libertadores Deportes 06 de febrero de 2021 Redacción Por El conjunto de Dabove arranca en la segunda fase ante un equipo chileno.

San Lorenzo se enfrentará al equipo denominado como "Chile 3", que por el momento es Unión Española, en la segunda fase de la Copa Libertadores de América de acuerdo al sorteo realizado en Asunción en el que se definieron los cruces de las primeras dos rondas eliminatorias del certamen. El partido de ida se jugará en Chile el 10 de marzo y la vuelta en el Nuevo Gasómetro el 17.

Tras lograr su boleto luego de que Defensa y Justicia se consagrara campeón de la Sudamericana y se ampliaran entonces los cupos nacionales, San Lorenzo ya conoce su camino rumbo a la fase de grupos, para la que primero debe eliminar al conjunto chileno (a falta de tres fechas en la liga local, también pueden finalizar tercero Unión La Calera, Palestino y Universidad de Chile) y luego al ganador de la serie entre "Brasil 8" (por ahora Corinthians) y Deportivo Lara de Venezuela. De no llegar a grupos tendrá consuelo, ya que los mejores cuatro de los perdedores de la Fase 3 pasarán a la Sudamericana.

Los representantes del fútbol argentino que ya están en la fase de grupos son Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Vélez, que el 16 de abril conocerán sus zonas, cuando se lleve a cabo el sorteo una vez finalizadas las primeras tres rondas previas. Los otros clasificados son Palmeiras (Brasil); América de Cali e Independiente Santa Fe (Colombia); Always Ready y The Strongest (Bolivia); Barcelona y Liga de Quito (Ecuador); Cerro Porteño y Olimpia (Paraguay); Sporting Cristal y Universitario (Perú); La Guaira y Táchira (Venezuela).

En el caso de los equipos brasileños, aún restan cuatro fechas para terminar el campeonato local: Internacional y Flamengo están a un paso de meterse en grupos, mientras que los otros cupos hoy los lograrían, Atletico Mineiro, San Pablo, Fluminense y Gremio.

La primera fase se jugará del 24 de febrero al 3 marzo, la segunda se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de marzo y la tercera se disputará del 7 al 14 de abril. Dos días después se sorteará la fase de grupos, que irá del 21 de abril al 26 de mayo. Los octavos de final serán en julio, los cuartos en agosto, las semifinales en septiembre y la Final se jugará el 20 de noviembre.

Con su debut en la edición 2021, San Lorenzo habrá disputado seis de las últimas ocho ediciones de la Libertadores, alcanzando la gloria en 2014 de la mano de Edgardo Bauza, cuando venció en las finales a Nacional de Paraguay por 2 a 1 global. En 2015 no pudo defender el título y fue eliminado en grupos por Corinthians y San Pablo, con el Patrón en el banco. Mientras que al año siguiente consumó una muy floja actuación de la mano de Pablo Guede yéndose nuevamente en grupos y sin ganar ni un partido ante Toluca de México, Gremio y Liga de Quito.

En 2017 llegó hasta cuartos de final con el uruguayo Diego Aguirre de DT y fue derrotado en los penales por Lanús, luego subcampeón; mientras que en 2019 se quedó en octavos con Juan Antonio Pizzi en el banco, eliminado por Cerro Porteño de Paraguay.

Esta vez será el turno de Diego Dabove de comandar las ambiciones continentales de los de Boedo.