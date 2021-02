Montiel renovó su contrato Deportes 06 de febrero de 2021 Redacción Por RIVER

BUENOS AIRES, 6 (NA) -- El defensor Gonzalo Montiel firmó ayer un nuevo contrato con River para renovar su vínculo con la entidad de Núñez hasta diciembre de 2022 y esta situación le llevó tranquilidad al entrenador Marcelo Gallardo tras la ida de Santiago Sosa y la posible salida de Ignacio Fernández.

"¡Renovado! Acompañado por @RodolfoDonofrio en las oficinas del Monumental, Gonzalo Montiel firmó esta tarde la extensión de su contrato con River hasta diciembre de 2022", señaló la entidad "millonaria" en un mensaje que difundió en su cuenta de la red social Twitter .

Tras varias idas y vueltas, finalmente se produjo la firma del futbolista de 24 años que se suma a las recientes renovaciones del arquero Franco Armani y del delantero Matías Suárez.

Más temprano, River recibió ayer la oferta del Atlético Mineiro de Brasil por el mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández de 8 millones de dólares en total, por lo que al club de Núñez le quedarían 6 millones libres de impuestos.

Además, club brasileño cuyo equipo conduce el argentino Jorge Sampaoli le ofrece al futbolista un contrato por tres años de duración.

Si bien el mercado de pases de Brasil abre el lunes 1° de marzo, la oferta para llevarse a Fernández llegó este viernes a las oficinas de Núñez.

El jugador tiene una cláusula de rescisión de diez millones, pero en junio ya baja a siete, por lo que lo que ofrece el club brasileño no está muy alejado a lo que pretende la entidad millonaria.

River posee el 75 por ciento del pase mientras que el 20 por ciento es de Gimnasia y Esgrima La Plata y el 5 por ciento restante es del futbolista.



SE DESPIDIÓ SOSA



El mediocampista Santiago Sosa se despidió de sus compañeros y del entrenador Marcelo Gallardo debido a que viajará este fin de semana hacia los Estados Unidos para sumarse al Atlanta United, elenco que dirige el argentino Gabriel Heinze y que participa de la Major Soccer League (MSL).

"Me despedí de todos, mis compañeros, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, fueron situaciones raras, pero me toca partir hacia un nuevo destino y espero que sea lo mejor para mí", manifestó Sosa.

Asimismo el juvenil añadió en diálogo con TyC Sports: "Desde los 10 años que estoy en River, es una parte de mi vida, soy hincha del club y me costó mucho despedirme, tomar la decisión de no estar más acá. Me pone un poco triste, pero es lo mejor para mí".

"Se dio todo muy rápido, no alcancé a preparar la cabeza. En River se queda un hincha y una buena persona, para mí es muy importante que me recuerden como tal", reveló, tras lo cual indicó: "Le agradecí a Marcelo por todos estos años vividos, fueron momentos súper lindos".

El futbolista de 21 años irá al país estadounidense para firmar su contrato con la entidad luego de que se confirmara que el Atlanta United adquirirá el 70 por ciento del pase del jugador en seis millones de dólares limpios, por lo cual River se queda con un importante porcentaje pensando en una futura transferencia .