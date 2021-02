Nuevo sencillo de Ecko Información General 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (Télam). - El cantante argentino de música urbana Ecko se juntó con Mariah Angeliq para un sencillo que rinde homenaje a la vieja escuela del género “reggaetón de antes”, que ya cuenta con su video.

Acerca de "Reggaetón de antes", ya disponible en todas las plataformas digitales y de streaming, Ecko expresó: “Los reggaetones de antes tienen una vibra especial, me crié escuchándolo. Al escuchar este ritmo me recordó a esos tiempos. Cuando pensé con quién colaborar pensé en Mariah, sabía que su voz iba a aportar la sensualidad que necesitaba la canción”.

“A mí me fascina el reggaetón de antes. Yo sabía que junto a Ecko íbamos a lograr ese sonido con esta canción. Es un perreo como los viejos tiempos y sé que les va a encantar”, aportó Mariah Angeliq.