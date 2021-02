Boomerang de carteleras Información General 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Por... Gómez

Hola, hoy recomiendo excelentes adaptaciones que aparte son originales en sus formas de contarse. Solo resta dejarse llevar por el relato y experimentar la adrenalina que sube y baja inesperadamente en escenas de drama y tensión a gusto.



SERIES:

THE HAUTING: La maldición de Hill House (1° temporada 2018) La maldición de Bly Manor (2° temporada 2020) +16

De la mano del guionista y director Mike Flanagan, sin dudas experto en el género, con Hill House nos adentramos al drama familiar envuelto en tragedia, traumas y fantasmas del pasado que siguen ahí. El escenario elegido es Estados Unidos. De lo mejor del género con capítulos que son pequeñas películas por duración y trabajo dedicado. En la segunda, Bly Manor, muchos actores se repiten, pero ahora nos vamos a Inglaterra a seguir resolviendo misterios. Cambia el ritmo en esta temporada, sigue la intriga constante y un relato convincente.

MARIANNE: 1° temporada 2019 +16

Excelente serie francesa. Si te gusta el terror sin tregua esta es la elección que se debe tomar. La escritora Emma Larsimon le da vida a Marianne, un personaje tan fuerte y espeluznante que parece haber obsesionado gravemente a sus más fieles lectores. Imperdible porque es diferente a lo que se suele ver. En todo momento se mezcla ficción con realidad. Los asuntos personales y sentimentales sin resolver le dan más complejidad a la trama. Inexplicablemente no tiene segunda temporada.



PELICULAS:

I SEE YOU: TE VEO 2019 +16

Un detective y su familia comienzan a experimentar en primera persona y en su propia casa, sucesos paranormales. Al mismo tiempo en la pequeña ciudad donde viven, un niño de 10 años ha desaparecido. Nos encontramos con un rompecabezas aterrador y giros salvajes que son valores agregados muy valiosos dentro del desarrollo de la historia.

THE DARK AND THE WICKED: 2020 +16

De todas las recomendaciones de hoy, esta es la más oscura y perturbadora. Un anciano está muriendo en su cama y su esposa no está lúcida para acompañarlo. Sus hijos se unen a ella en una vigilia enfermiza y deprimente en torno a una granja que le da más crudeza a la situación. El terror aparece intermitente porque lo que se busca es crear una atmósfera de tristeza constante en una casa de campo que parece poseída por la desgracia.