Textos para el recuerdo Información General 06 de febrero de 2021 Redacción Por El Festival Nacional de Folclore caminó ininterrumpidamente sesenta años hasta que esta edición debió modificar su formato tradicional por razones de fuerza mayor y para evitar la afluencia de seguidores de la programación que cada año se ofrece en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui así como en otros lugares especialmente producidos para las propuestas culturales. Esta vez la Plaza Próspero Molina no tiene vida propia, aunque las semanas de enero y meses siguientes, la ciudad a través de la Comisión Municipal de Folclore y las autoridades locales, desarrollaron noches de canto con artistas regionales y otros de trascendencia nacional que se van presentando en locales habilitados con los respectivos protocolos desde sus ámbitos con rubros de bares, comedores, peñas. Para darle continuidad al acompañamiento de este emblemático lugar geográfico que tantas décadas ofreció y recibió la presencia de coscoínos y habitantes del país y del mundo, entregaremos los próximos sábados aportes de algunos protagonistas que conocieron y participaron del encuentro cordobés. Como una forma de recordar esa historia rica en sentimiento nacional que sumó seis décadas de música popular. Dejamos en este espacio un especial agradecimiento para quienes brindaron sus sentidos mensajes originales expresamente destinados para LA OPINION.

(Especial para LA OPINION). -50 años de supervivencia. 50 años de continuidad Aquello que en enero de 1971 comenzaba con muy pocas representaciones actuantes, culminó en el Pre Cosquín N° 49 del pasado año, con 64 subsedes provenientes de todas las provincias que conforman el mapa geográfico de nuestro vasto país. Durante medio siglo, enero tras enero, miles de músicos y bailarines pasaron por el mítico escenario “Atahualpa Yupanqui” compitiendo en busca de la “Presea Dorada” que significaba triunfar en los rubros de Música y Danza especificados por la coscoína Comisión de Folklore programadora del Festival para nuevos valores. Personalmente tuve la suerte de presenciar el espectáculo en vivo durante innumerables noches y entablar “pulseadas musicales” con gente que participó como jurado en distintas ediciones: Gabriel Abalos, Carlos Pino, Dardo Medina, Juan Falú, Miguel Angel Zalazar, Mario Díaz, lo que permitía el acercamiento a un análisis más acertado sobre el trabajo de selección que ellos realizaban cada noche. Indudable que en ningún momento trabajaron con afán de favoritismo falso, desleal e hipócrita. Ganaba el mejor ¡sin vuelta de hoja! razón fundamental que especifica y define el porqué de su continuidad y engrandecimiento paulatino. Medio siglo de existente y gradual crecimiento eximen de cualquier otro argumento mayor. El país folclórico -tanto en danza como en música- siempre confió en la correcta programación ejecutiva, como en la imparcialidad equitativa de los jurados. ¡Salve Pre Cosquín! Por el bien de nuestra música y danza nativas… ¡deberías alcanzar la inmortalidad!



Antonio Fassi - profesor de canto

Los patios de Cosquín custodian el alma de la identidad de las Argentinas, de todas esas pequeñas patrias que hacen este gran país. Hay muchas cosas que contar, pero quiero recuperar el recuerdo de los familiares de los artistas que se subían por primera vez a la Próspero Molina. Ver a su padre, madre, hermanos, que en muchas ocasiones tuvieron que vender cosas para que su hijo o hija tocase en Cosquín. Sin duda, este pueblo que era destino de tuberculosos, que la mayoría evitaba visitar, no solo ha cambiado su historia con este festival, sino también la de todos los que amamos la cultura nacional.



Pedro Patzer - guionista y escritor FM La Folclórica Radio Nacional

Mi recuerdo más grato fue en ocasión de anunciar La Tristecita como una zamba lenta y que prefería tocar menos temas, con tal de hacerlos lentos. Se creó el ambiente ritual de una misa y sentí el silencio atento del público en comunión con una zamba. No hay mayor emoción para un artista que sentir ese silencio en el espacio abierto y el público multitudinario. Un abrazo.



Juan Falú - músico tucumano

De Cosquín tengo el recuerdo de haber colaborado para que la enorme Melania Pérez pudiera cantar en el festival, en la época en que yo trabajaba en la discográfica Epsa Music... es una emoción que me va a acompañar siempre. Pero quizás no sea quien más haya transitado esos caminos, creo que hay mucha gente desde sus muy distintos lugares que podrían dar más sobre el tema. Seguramente tendrán excelente material a partir de esta muy buena idea.

Gustavo Margulies - músico y productor.