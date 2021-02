Las respuestas Región 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Consultamos a Vialidad Nacional en relación a la variante Sunchales y a la Avenida en que será transformada la traza urbana de la 34.

Como se recordará la variante Sunchales se anunció mucho tiempo después de iniciado el proyecto y tiene por misión evitar la circulación por la traza urbana, de aquellos que no van a Sunchales, al respecto se nos hizo saber que "la variante Sunchales no forma parte de esta obra, si se realiza deberá ser licitada en otro contrato, de lo cual por el momento no hay fecha, aunque forma parte de los proyectos de VN".

En lo atinente a la avenida nos respondieron que "respecto de la RN 34, como quedará en Sunchales, como autopista urbana de dos carriles por mano con cantero central, la RN 34 está concesionada, por lo que luego que se finalice la obra será entregada a la concesión de Corredores Viales SA. . No obstante, el día que se construya la Variante Sunchales y se cambie la jurisdicción de la RN 34 a la nueva traza y se desafecte el tramo urbano de Sunchales podrá ser transferido al municipio. Pero para ello resta tiempo. Lo que seguramente será transferido al municipio una vez que se termine la actual obra será el sistema de iluminación y semáforos nuevos que se instalarán, pero no la calzada".

También consultamos al presidente del Cuerpo Legislativo local, Horacio Bertoglio, quien no ocultó su satisfacción, señalando que fue un encuentro muy positivo, y en apretada síntesis nos ofreció un amplio panorama de las obras.

Remarco que estuvieron presentes: Fabio Sánchez a cargo 7mo. Distrito VN Técnico Víctor Nilson (Inspector de la obra RN34),Centro Comercial Industrial y de la Producción,Cámara de Tpte pesado,Soc Rural,Grupo Sancor Seguros, Automóvil Midget Club, Departamento Ejecutivo Municipal, Centro de Empresarios Industriales de Sunchales (CEIS), Concejales.

Puso énfasis en señalar que se confirmó la fecha de diciembre 2022 para la terminación de las obras (tanto para la variante Rafaela como para el tramo cruce Ruta 13 - Sunchales) .

Destacó por otro lado que las obras avanzan a buen ritmo (Se certifican más de 200 millones mensuales entre estos dos tramos).

En 6 meses estiman terminar la travesía urbana Sunchales (Canal Vila Cululú al sur, hasta 500 más al norte del cruce con la ruta 280S)

Cada carril tendrá 7,30 mes de ancho con cantero central de 3 mts y banquina total de 3 mts (de los cuales 1,5 es pavimentado)

En obra Sunchales se confirmaron las tres rotondas prevista en el Proyecto (tiene prioridad la de acceso a Sunchales, donde se reemplazará la totalidad del hormigón)Se repasaron situaciones puntuales (Acceso al emprendimiento Ciudad Verde, Rotonda Norte, diseños de cantero central y de dársenas de espera para giro, etc)

Terminado el fresado de carpeta asfáltica actual se repavimentará para dejarla operativa

Se coordinó con empresas de servicios locales, Coop de Agua Potable, Municipio, la colocación de caños camisa bajo la traza para vincular ambas márgenes de la ruta.

Se instalarán 5 semáforos en la travesía urbana Sunchales.

Se dejarán previstos (no se harán ahora) los accesos a colectoras Se está gestionando la confirmación de la colocación de 270 columnas de iluminación. Se estableció la necesidad de seguir manteniendo trabajo coordinado entre VN y el Municipio, así como con Gendarmería, a fin de garantizar la seguridad.