Reclaman convocatoria a paritarias municipales Locales 06 de febrero de 2021 Redacción Por La FESTRAM convocó urgente al Plenario de Secretarios Generales. Piden paritaria para reclamar inmediato aumento salarial.

El próximo miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de los gremios integrantes de Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) para resolver las medidas a seguir si no se convoca urgente a la Comisión Paritaria para discutir un aumento salarial que reintegre la caída del poder adquisitivo de más de un 16% durante el año pasado y un aumento que supere la inflación, que está haciendo inalcanzable el acceso a los alimentos básicos. "Hoy, según INDEC, una familia necesita un ingreso de $54.207,53 para no ser pobre y el Gobierno prevé una inflación del 29%. Esas serán las pautas a debatir, y el rechazo a sumas fijas no remunerativas ni bonificables", subrayó la entidad en un comunicado.

La FESTRAM resolvió esperar hasta el jueves próximo para mantener una reunión con los Intendentes paritarios si no convocan a paritaria habrá paro y movilización.

Desde la conducción gremial advirtieron que no tolerarán “que la puesta en escena de un proyecto de autonomía municipal -unilateral e inconsulto - que la gente desconoce”; sea la excusa para ejecutar un acto de vandalismo sobre el salarios de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas, para así evitar la transferencia de recursos y la asistencia que la Provincia debe asegurar. La estrategia del Gobierno provincial –en este sentido- queda expuesta al intentar dar tratamiento del tema autonomía en Sesiones Extraordinarias, y al momento que deben discutirse paritarias.

Además, consignaron que tampoco admitirán artilugios como la exhortación de la Corte Suprema del Lawfare a modificar la Constitución Provincial y la Ley de Paritaria, ya que serán considerados como un pretexto propio de la década Menemista para precarizar salarios y condiciones de trabajo.

A su vez desde la Federación le aconsejaron al Gobierno Provincial que reclame a la Corte Suprema hacer cumplir la Constitución Nacional exigiendo una nueva ley de coparticipación que devuelva la verdadera autonomía financiera a Provincias y Municipios.

FESTRAM oficializó el pedido de convocatoria a Paritarias y espera una respuesta con anterioridad al Plenario de Secretarios Generales.

“A la ausencia de un cronograma de vacunación a los sectores esenciales de Municipios y Comunas, la falta de respuesta de las ART ante trabajadores del sector que contraen COVID, se agrega la tensión salarial e inflacionaria, y proyectos de leyes que pretenden el retorno a las política de Menem y Reutemann”, expresó Claudio Leoni.