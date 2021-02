Se demora la implementación de la Ley de ART en Santa Fe Locales 06 de febrero de 2021 Redacción Por Desde la Federación de Industriales de Santa Fe se están llevando adelante gestiones para que se active el tema, teniendo en cuenta que las demoras en la implementación del sistema, lleva a que se posterguen las eventuales ventajas del mismo.

En noviembre de 2020, el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Marcelo Domínguez, y el por entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, mantuvieron una reunión en la sede central de la SRT. Durante el mismo dialogaron acerca de la próxima implementación de la ley complementaria de Riesgos del Trabajo en la provincia a través de la firma del convenio de adhesión respectivo, y sobre los consiguientes beneficios que iba a traer a las trabajadoras y trabajadores santafesinos que por causa de un accidente o enfermedad profesional deban acudir a las Comisiones Médicas.

Sucede que ya pasaron más de dos meses y todavía no se implementó dicha norma y además hubo cambio de funcionarios en este tiempo, con lo cual el tema se dilató. Desde la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), entienden que esta dilación no debe extenderse.

Al ser consultado, Walter Andreozzi, secretario de FISFE, señaló: “La ley, luego de demasiados años y demoras, finalmente recién se publicó en el boletín oficial el 25 de noviembre, es decir, entrando a diciembre; mes crítico si los hay, en líneas generales para la Administración Pública, y para todos, más aún en un año tan particular como el 2020 y cuyas consecuencias negativas aún persisten, producto de la pandemia”.

El dirigente comentó que “sumado a cuestiones internas del propio gobierno provincial (conflicto en la Legislatura, cambio de Ministros, etc.) y el cambio posterior del Superintendente de Riesgos del Trabajo (asunción de Enrique Cossio), hace que estemos casi igual que en noviembre”.

Andreozzi indicó que desde FISFE ya retomaron gestiones con la SRT y el gobierno provincial, para apurar y ordenar el funcionamiento de las comisiones médicas, y aclaró que “cualquier demora en la implementación del sistema hace que se posterguen las eventuales ventajas del mismo, como sería la reducción de la litigiosidad, y consecuente disminución de las alícuotas. Ya de por sí ese proceso no será sencillo ni corto, si nos tardamos en iniciarlo, peor aún”.



¿QUÉ DICE LA LEY?

La nueva ley nacional de ART modifica los procedimientos administrativos ante casos de enfermedades o accidentes laborales. La mayoría de los sindicatos, en conjunto con las asociaciones de abogados laboralistas, se oponían a la reforma, que finalmente la legislatura provincial terminó aprobando sin discursos y casi sin debate.

Esa fue la segunda vez que se trató la adhesión de la provincia a la nueva normativa nacional, sancionada en febrero de 2017 por impuso del macrismo. La primera media sanción del Senado, a mediados de 2019, naufragó luego en la Cámara de Diputados.

En 2020 el gobernador Omar Perotti remitió un nuevo proyecto a la Legislatura, impulsado ahora por la gestión de Alberto Fernández y su ministro de Trabajo Claudio Moroni. La principal modificación fue el reemplazo de la instancia judicial por una comisión médica, que será la encargada de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad.

La adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART fue muy resistida por los sindicatos, los abogados laboralistas y los colegios de abogados, para quienes implica un retroceso en materia de derechos laborales en la provincia. La presión del gobierno provincial y de las cámaras industriales y empresarias fue decisiva al momento del tratamiento del proyecto.

La nueva ley establece la creación de 13 cinco comisiones médicas (ocho fijas y cinco móviles), cuya actuación será supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Respecto del texto original, se aumentó de cinco a 13 la cantidad de comisiones para garantizar la cobertura territorial.

Para su correcto funcionamiento, la ley sostiene que las comisiones deberán tener “una adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia, contemplando la posibilidad de creación de comisiones médicas jurisdiccionales móviles”.

La ley nacional 27.348 fue aprobada por el Congreso en febrero de 2017 y gradualmente la mayoría de las provincias legislaron su adhesión a la nueva normativa, que actualiza la ley nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo vigente desde 1995.