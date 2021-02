“Es una oportunidad que nos dan a los jóvenes” Locales 06 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo expresó Eric Díaz de 20 años quien este viernes, junto a otros chicos, tuvieron su primer encuentro con integrantes de Oficina Municipal de Empleo para comenzar el entrenamiento laboral en la empresa Sodecar.

Diez jóvenes que van a comenzar su entrenamiento laboral en la empresa Sodecar, el cual se enmarca en el plan de Empleo Joven que implementa la Municipalidad de Rafaela para promover la inserción de chicos y chicas en el mundo del trabajo, se reunieron ayer en el patio del Museo Histórico con integrantes de la Oficina Municipal de Empleo.

El coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia; junto a la coordinadora de la Oficina, Carolina Albrecht; Juan Ignacio Zenklusen y Rocío Rodríguez, integrantes del equipo, mantuvieron una charla con este grupo para contarles cómo será su ingreso a la institución privada.

“Con ellos ya tenemos más de 60 jóvenes que se están capacitando en febrero. Es un panorama muy alentador para el 2021, teniendo en cuenta que el año pasado fueron 240 los que participaron del programa y fue el año de mayor entrenamiento desde que la Oficina se encuentra en marcha. Esto significa que los diferentes niveles del Estado apuestan a la capacitación de nuestros jóvenes”; explicó Ruggia.

El oficio que aprenderán a lo largo de seis meses será el de depostador; es decir, la realización de los cortes de carne.

“Desde la Secretaría de Producción tenemos la lógica de volver a recuperar oficios que se van perdiendo y se demandan, a la vez que ponemos el foco en los nuevos empleos. La idea es poder aportar a toda la variable de oficios y profesiones de la ciudad para generar oportunidades, tanto para los jóvenes como para aquellos que ya tienen una trayectoria”; explicó Juan Ignacio Ruggia.

Por otro lado, destacó que “es la primera vez que Sodecar se suma a las empresas que nos vienen acompañando y nos pone muy contentos que hayan confiado en el municipio, con la posibilidad de que los chicos puedan generar conocimientos y ser tenidos en cuenta para ser incorporados a la planta de empleados”.

Además, habló de las ventajas de la alineación política de municipio, provincia y nación: “Desde el 2015 al 2019, los programas llegaban por cupo y muy limitados, lo que provocaba una restricción para acceder a las políticas públicas para quienes lo requerían. Desde el 2020, con esta sintonía que estamos viviendo en cuanto a las políticas públicas, los programas de empleo se han incrementado en gran medida”.

Quienes estén interesados en acceder a estas ofertas, pueden acercarse a la Oficina de Empleo ubicada en calle 9 de Julio 420, con el turno que tramiten previamente a través de la página web www.rafaela.gob.ar.



EL DESEO DE UN EMPLEO FORMAL

Diego Argañaraz tiene 24 años y es uno de los integrantes del grupo de los 10 chicos. Una vez concluida la reunión, comentó: “Estoy muy contento de esta posibilidad de empezar el programa de entrenamiento para el trabajo. Me enteré acercándome a la Oficina Municipal de Empleo porque estaba buscando trabajo y llevé mi currículum. Tuve experiencias laborales pero informales y por breve tiempo. Por eso tengo expectativas de poder capacitarme y conseguir mi primer empleo formal”.

A su turno, Eric Andrés Díaz de 20 años contó: “Conocí la propuesta porque llevé el currículum a la Oficina de Empleo. Me parece genial porque me ayuda y es una oportunidad que nos dan a los jóvenes. Estuve trabajando informalmente pero no por mucho tiempo. Me parece muy bueno porque incentiva a mucha gente a trabajar”.