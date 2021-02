Argentina va a tener que "hacer su parte" Notas de Opinión 06 de febrero de 2021 Redacción Por Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional, señaló que "se necesitan dos para el tango, así que ambas partes tenemos que hacer nuestra parte y encontrar un camino hacia un acuerdo", acerca de la relación de la entidad financiera con Argentina.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Argentina deberá "hacer su parte" para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita refinanciar la deuda, afirmó la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

También aclaró que aún no se ha llegado al "punto" de que esa negociación pueda ser alcanzada, aunque siguen las tratativas.

Georgieva dijo que, "como en el tango", ambos lados deben hacer lo suyo, durante una entrevista con medios internacionales.

Explicó que el organismo está trabajando con la Argentina para un amplio plan, que busca crear condiciones para un "crecimiento impulsado por el sector privado".

Señaló que durante su reciente diálogo telefónico con el presidente Alberto Fernández, ambos destacaron la importancia de alcanzar una visión común sobre el futuro programa, pero dijo que aún es prematuro revelar los detalles.

"En términos generales, lo que pretendemos es tener una visión común sobre un buen equilibrio entre la estabilidad, brindar apoyo a las personas más vulnerables de una manera focalizada y crear condiciones para un crecimiento más fuerte impulsado por el sector privado en Argentina", explicó.

Georgieva señaló que "se necesitan dos para el tango, así que ambas partes tenemos que hacer nuestra parte y encontrar un camino hacia un acuerdo", e insistió en que "todavía no estamos en ese punto".

El Gobierno argentino busca refinanciar una deuda contraída en 2018, que ronda los u$s 44.000 millones, mediante un préstamo de Facilidades Extendidas con vencimientos de largo plazo.

Con ese objetivo, Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, podría viajar en las próximas semanas a Washington.

La intención es alcanzar un acuerdo antes de mayo, que es cuando la Argentina debe pagar un vencimiento al Club de París.

Consultada sobre el nivel de deuda de América latina, la jefa del FMI dijo que si bien había llegado al 79% del PBI regional, un 10% por encima del 2019, el organismo está concentrado en ayudar a expandir las condiciones para el crecimiento que en reducir el nivel de deuda.

"La deuda ha ayudado, pese al terrible impacto de la pandemia, para mitigar la crisis por ahora, aunque ha tenido como consecuencia la subida de los niveles de endeudamiento en Latinoamérica", reconoció.

Sin embargo, Georgieva advirtió que el mayor peligro es el bajo crecimiento de la región, por lo que recomendó introducir reformas para reimpulsar la economía y no quedarse atrás a nivel global.

En esa línea, felicitó a América latina por adoptar medidas fiscales para "contrarrestar la pandemia desde un primer momento, también usando diferentes instrumentos del FMI como líneas de crédito o financiación de emergencia".

Finalmente, destacó que la mitad de los recursos comprometidos por la entidad para contrarrestar la crisis sanitaria están concentrados en la región, donde por ahora, solo Brasil y Uruguay, no solicitaron respaldo al organismo multilateral.