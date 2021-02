El dólar blue cotizó a 151 pesos Nacionales 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El dólar blue cotizó ayer a $151 en la city porteña, con lo que cerró la semana en baja, mientras el mayorista finalizó en alza y el Banco Central compró u$s 20 millones.

El blue ganó $1 respecto del jueves, cuando había experimentado una merma equivalente a $3.

El viernes último se había ubicado en $153, con lo que expuso una merma de $2 en esa comparación.

De ese modo, la brecha con el mayorista se ubicó en 71,5 por ciento.

El dólar mayorista, por su parte, escaló nueve centavos respecto del día anterior, a $88, con lo que durante la semana acumuló un aumento de 67 centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado y llegó a u$s 147,440 millones.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central pudo adquirir este viernes unos u$s 20 millones, con lo que en los cinco primeros días del mes acumuló compras por más de u$s 150 millones.