Elisa Carrió se refirió a "una tormenta perfecta"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica-ARI, advirtió hoy que "con ineptitud y mala fe" el Gobierno "arma una tormenta perfecta que puede hundir a la Argentina".

A través de un comunicado, al que también adhirió la Junta Nacional del partido que integra la alianza Juntos por el Cambio, la ex diputada nacional se quejó de que "por un lado se aumentan las retenciones y se castiga a los productores, cuando el problema no es el precio de los alimentos, sino el déficit fiscal, el precio del dólar y la falta de reservas".

"Por otro, intenta quebrar a la empresa argentina más grande con un manejo tan inepto como inconducente", dijo la chaqueña, en alusión a la petrolera YPF.

En ese sentido, Carrió consideró que se está "ante el fin del vaciamiento" de la tradicional compañía de combustibles y también frente a "la caída de todos sus activos".

"Un verdadero desastre económico armado desde adentro con la colaboración y decisión del presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Kirchner", añadió mediante el texto difundido, y concluyó: "Es la historia de un final anunciado".



UNA REUNION

"Lilita" se reunió ayer con los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús), para comenzar a pensar en el armado provincial de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de este año.

La ex diputada nacional, que está dispuesta a competir por una banca en la Cámara baja por Buenos Aires, estuvo junto a los mandatarios comunales del PRO, el presidente de la CC provincial, Andrés De Leo, y las diputadas Marcela Campagnoli y Maricel Etchecoin, en su casa de Exaltación de la Cruz.

"Nos une la voluntad de crecer y defender la República", subrayó Carrió en su cuenta de la red social Twitter, donde también publicó una fotografía del encuentro.

El mismo sirvió para comenzar a discutir cómo será el armado del frente opositor de la provincia de Buenos Aires, donde todavía no se sabe quién será el dirigente que encabezará la lista de diputados nacionales en el distrito de mayor peso electoral del país.