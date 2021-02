Egresados volvieron con COVID-19 Nacionales 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Estudiantes de la ciudad cordobesa de San Francisco dieron positivo al ser testeados por COVID-19 tras regresar de su viaje de egresados a San Carlos de Bariloche.

Hasta el momento ya fueron confirmados 23 casos de contagios entre los egresados, que de este modo se suman a otros contingentes estudiantiles afectados en su estadía en Bariloche pese a los estrictos protocolos y a las "burbujas" establecidas para reducir los riesgos.

El diario barilochense "El Cordillerano" informó que a pesar de lo ocurrido con este grupo de estudiantes, funcionarios de la ciudad indicaron que no se van a prohibir los viajes de egresados y afirmaron que los padres ya están al tanto que pueden producirse situaciones de este tipo, dado que "es imposible que chicos y chicas cumplan estrictamente los protocolos en este tipo de viaje".

El grupo de San Francisco lo componían 55 estudiantes de ambos sexos y todos los casos positivos fueron llevados en ambulancia a sus respectivos domicilios, tal como establece el protocolo, en tanto que el resto quedó aislado.

Por una exigencia de su ciudad, el grupo fue sometido a un testeo de coronavirus al regresar de su viaje y allí se determinaron los casos positivos.

Al tratarse de un viaje grupal, no se descarta que en los próximos días se sumen más afectados.

Los viajes de egresados que se vienen realizando este verano son los que no pudieron cumplirse en la temporada 2020 por las restricciones de la pandemia y que fueron reprogramados bajo un estricto protocolo.

En un comienzo se había dispuesto un cupo de ingreso de egresados a Bariloche con un límite de 500 estudiantes en simultáneo, una cifra se fue flexibilizando.