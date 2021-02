Córdoba: fue vacunado el gobernador Schiaretti Nacionales 06 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se aplicó ayer la primera dosis de la Sputnik V contra el coronavirus y se sumó así al grupo de mandatarios provinciales que ya se colocaron la vacuna.

Así lo informó el Gobierno provincial a través de la cuenta oficial de Twitter.

"Por recomendación del Comité Asesor de Científicos y del Ministerio de Salud de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti se aplicó la vacuna contra el coronavirus en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos", indicó el mensaje publicado en la red social.

Y agregó: "Lo hace luego de que comenzamos a aplicar la vacuna a las personas mayores de 60 años de los equipos de salud, de los geriátricos con más de 50 residentes y docentes en actividad. #VacunaCOVID19".

Schiaretti, de 71 años, recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, la única que llegó al país hasta el momento.

Anteriormente habían comenzado el plan de inmunización los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones y Omar Gutiérrez, de Neuquén.

Entre los mandatarios provinciales que no se aplicaron la vacuna hay algunos que ya contrajeron coronavirus, como la santacruceña Alicia Kirchner, el santafesino Omar Perotti, el sanjuanino Sergio Uñac y el santiagueño Gerardo Zamora.

En medio de las críticas de la oposición a la vacuna del instituto Gamaleya, la mira está puesta en lo que hará el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ya contrajo la enfermedad.

Según trascendió, el mandatario de la Ciudad no se aplicó la vacuna porque no pertenece a los grupos que contempla la campaña de vacunación.