Alberto Canapino, positivo de covid, se pierde la fecha

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El responsable del equipo Chevrolet, Alberto Canapino, dio positivo en coronavirus por lo cual no podrá estar presente este fin de semana en la novena y penúltima carrera de la temporada 2020 de la competencia del Súper TC2000 se llevará a cabo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. Canapino se encuentra en buen estado de salud, deberá permanecer diez días aislado y se perderá al menos la mencionada jornada de la competencia en la cual su hijo Agustín tendrá una de las últimas chances de acortar diferencias con Matías Rossi (Toyota), puntero en el campeonato.

A principios de año, Agustín Canapino había dado positivo en coronavirus y, tras recibir el alta médica y epidemiológica en la semana previa, pudo competir en la fecha que se disputó en Río Cuarto los días 9 y 10 de enero.



DECLARACIONES

Por otro lado, Matías Rossi, quien podría coronarse campeón este fin de semana en Buenos Aires, señaló en diálogo con Carburando: "Las sensaciones de una definición son siempre lindas porque hacés un repaso de todo lo que construiste hacia atrás y te da la tranquilidad de saber que hiciste muy bien las cosas. Eso nos permite llegar con chances a luchar por el título". "Se vive con felicidad. Al margen de todo eso también tengo que decir que uno está enfocado en los dos compromisos que restan. Sabemos que tenemos una buena diferencia de puntos, pero no nos relajamos en lo más mínimo y salimos a buscar las carreras y a ganarlas como hicimos en Paraná. Es nuestra filosofía y seguiremos por este camino. Es una fecha más del campeonato. Nuestro objetivo es avanzar y recuperar posiciones en la carrera clasificatoria", añadió.

En tanto, su escolta Canapino señaló al mismo medio: "No pienso en la definición porque estamos lejos en puntos. Simplemente me concentraré en tener el mejor fin de semana para hacer lo mejor que podamos". "El torneo fue excelente porque fuimos los únicos en poder pelearle a Toyota, que fue la marca que hizo una diferencia y que dominó ampliamente en todo sentido durante el año. Además fue la primera temporada de mi papá en la categoría y logramos ganar rápidamente además de hacer podios", expresó.



EMPIEZA EL RUIDO

El TC2000, que compartirá el fin de semana con el Súper TC2000 y la Fórmula Renault 2.0, iniciará hoy su actividad con entrenamientos, clasificación y un sprint, con vistas a la decimoprimera fecha de su campeonato, que se disputará el domingo en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez, a la que podrán asistir un máximo de 500 espectadores con los protocolos sanitarios vigentes y distanciamiento social.

La actividad comenzará hoy a partir de las 12.30 con los entrenamientos libres y luego la clasificación, y a las 18.15 se largará el sprint con una exigencia de 14 vueltas o 25 minutos de duración.

Por su parte, el Súper TC2000, efectuará la carrera clasificatoria el sábado a las 19.15, con la particularidad que las dos rectas del trazado tendrán iluminación artificial, y los autos deberán estar provistos de focos como lo hacen en los circuitos callejeros en horarios nocturnos. Ante esta circunstancia, hoy el Súper TC2000 cumplirá con una tanda de entrenamientos desde las 19.20 hasta las 19.45, para que los pilotos se adapten a la menor visibilidad que ofrecerá el escenario el sábado a las 19.15 cuando comience la carrera clasificatoria.