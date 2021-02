Santa Fe, sede de la primera etapa de la Liga Argentina Deportes 05 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la Secretaría de Deportes provincial se anunció este jueves que la capital santafesina fue elegida sede de la primera etapa del torneo de la Liga Argentina de Básquetbol Nacional (ex TNA). La competencia comenzará el próximo 18 de este mes sin público, en el estadio cubierto “Angel Pedro Malvicino” y con televisación por el canal de la provincia.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone y el presidente de la Asociación Santafesina de Básquetbol, Roberto Monti, así como representantes de los clubes atléticos santafesinos de Colón y de Unión, entre otros.

En la oportunidad, Capitani sostuvo: “Que Santa Fe retome el lugar que tenía en el básquetbol provincial es un orgullo. Creo que este es el paso más importante para, a partir de acá, empezar a crecer. El gobernador Perotti lo dijo apenas asumimos: sostener a los clubes, a los deportistas, para que, en los momentos difíciles, como el que estamos atravesando con esta pandemia, seguir logrando que estas instituciones sean los referentes en la contención y la inclusión. En este caso, trabajando juntos para desarrollar el turismo y el deporte”, remarcó.

El partido inaugural será el 18 de febrero con el partido de Unión vs Colón. La fecha 1, será el sábado 20 de febrero: Echagüe vs Independiente, Unión vs Villa San Martín, Colón vs Central de Ceres y Sportivo América vs Tiro Federal.