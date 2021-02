Destacada labor en Miramar Deportes 05 de febrero de 2021 Redacción Por NATACION

FOTO PRENSA LOS DELFINES VUELTA A LAS COMPETENCIAS./ De izq. a der.: Marcelo Hernández, Patricia Santillán, Antonela Culasso y María Virginia Gariglio. GANADORA EN SU CATEGORIA./ Patricia Santillán, de destacada performance.

El domingo 24 de enero se desarrolló en la localidad de Miramar de Anzenuza (Córdoba) la primera fecha del circuito de aguas abiertas, organizado por Maratón Acuática Natura Sports. La prueba se dividía en tres distancias: 3000; 1500 y 750 metros. Su desarrollo fue en un circuito boyado de 750 mts por vuelta.

Una delegación de natatorio "Los Delfines" de nuestra ciudad dijo nuevamente presente, clasificando en el podio a dos de sus 4 representantes con los siguientes resultados:

Marcelo Hernández: categoría Master C , 4° puesto, 29:32 minutos (1500 mts).

María Virginia Gariglio: Master A, 6° puesto, 35:10 minutos (1500 mts).

Antonella Culasso: Master C, 2° puesto, 20:25 minutos (750 mts).

Patricia Santillán: Master G, 1° puesto 38:53 minutos (1500 mts). Cabe consignar que la mencionada nadadora también había conseguido el primer puesto el año anterior en Miramar, en la misma distancia de nado.

En tiempos normales la próxima fecha del circuito sería en la Laguna Azul de La Calera (Córdoba) pero todavía no está confirmado. Los participantes quieren destacar el correcto desempeño de los organizadores, cumpliendo el protocolo por la pandemia.