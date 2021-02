Una postergación que generó cierta polémica Deportes 05 de febrero de 2021 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO PRENSA BEN HUR PROLONGAN LA EXPECTATIVA./ El miércoles se sabrá el clasificado.

Existe una importante expectativa, más allá de que no puede concurrir el público a los estadios en el fútbol argentino, para el encuentro que sostendrán Ben Hur y Atlético Carcarañá en la definición de la Zona 1 Litoral Sur del torneo Regional Amateur. Recordemos que dicho cotejo estaba previsto originalmente para el domingo a las 19.30 en el estadio "Néstor Zenklusen", pero a pedido del equipo visitante que informó casos de Covid (2 estarían confirmados y por otros se aguardan resultados de hisopados) el Consejo Federal lo reprogramó para el miércoles, siendo el horario modificado por la BH a las 21 horas.

Como es natural, hay posturas entendibles de uno y otro lado. Está en juego la clasificación en un escenario donde el equipo del sur provincial llega con tres puntos de ventaja, pero Ben Hur en caso de obtener el triunfo sabe que conseguirá el objetivo, ya que en la primera rueda igualaron 3 a 3.

Pero lo que no admite medias tintas es el error de comunicación del Consejo Federal, que no avisó a Ben Hur sobre esta situación antes de publicar oficialmente el corrimiento del partido 72 horas. En este aspecto la dirigencia benhurense manifestó su disconformismo en la víspera, enviando mediante la Liga Rafaelina una nota al CF, en la cual además se expresa la intención de acceder a los nombres de los futbolistas positivos, ante el riesgo que el miércoles que viene viajen a Rafaela para jugar, ya que naturalmente no estarán recuperados del proceso de la enfermedad.

En la víspera, el Club Atlético Carcarañá, informó que "debido a que se han detectado hisopados positivos de COVID-19 en el plantel superior de fútbol de nuestra institución, se solicitó al Consejo Federal del Fútbol Argentino, la postergación del encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Torneo Regional Federal Amateur Transición 2021, el cual se disputará el próximo miércoles 10 de febrero. Nuestra institución, activó los protocolos correspondientes para el cuidado de sus deportistas y se encuentra abocado al cuidado de los mismos, como lo ha hecho desde el reinicio de los entrenamientos. Es por ello que se le realizarán hisopados a todo el plantel a fines de detectar o no, más casos positivos de COVID-19".

Finalmente, aclaró que "a su vez, el Club, no difundirá los nombres de los futbolistas, respetando el Decreto Nacional del Presidente Alberto Fernández, el cual prohíbe hacer pública esta información".

En este último párrafo es donde hace foco Ben Hur, como lo explicábamos con anterioridad. Asimismo, nos encontramos con otra situación que aporta a la confusión sobre este fútbol argentino. En categorías superiores con varios casos inclusive un equipo está obligado a jugar cuando está programado, y en este -si fueran solamente un par de jugadores- no sería así, más allá de presentarse una lista de buena fe de 35 fubolistas.



PROBLEMA A FUTURO

Quien resulte clasificado, ya sea Ben Hur o Carcarañá, luego quedará en desventaja en cuanto a días de descanso ante el clasificado de la Zona Entre Ríos, ya que la misma se definirá este domingo. Allí es Atlético Paraná líder y Libertad de Concordia está segundo, con menores chances.