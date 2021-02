Una ‘mini-campaña’ y números que traen cierta tranquilidad y esperanza

No tuvo el final que todos deseaban por Alberdi, y quedará esa espina de estar a sólo a un par de partidos de la Primera División. El mini torneo, de siete fechas, le permitió pelearle de igual a igual a todos. No fue superado –en lo futbolístico- por ninguno de los rivales a los cuales enfrentó. Los penales dejaron al equipo de Walter Otta en semifinales. No se le dio.



El plantel, por el que muy pocos daban algo antes de comenzar el torneo de transición armado para cerrar el 2020 y concretar los dos ascensos, no generaba grandes expectativas. Es cierto que el retorno de dos figuras como Guillermo Sara y Claudio Bieler le daban esa jerarquía –por lo menos en nombres- que todos quieren (y deben) tener en la B Nacional. Pero ese ¿cómo estarán? generaba cierta duda.



Llegaron pocos, el préstamo de Marco Borgnino a Unión de Santa Fe le abrió la posibilidad de incorporar algo más. Ingresó algo de dinero en la Crema. Fernando Piñero para reforzar la zaga, y las apuestas de Rodrigo Castro y Guillermo Funes. El resto: los pibes del club. Algunos no tan pibes pero aún sin experiencia en la Primera Nacional; y quienes dieron sus primeros pasos.



El arranque iba a ser fundamental. Es cierto que siempre es bueno comenzar con el pie derecho, da confianza y reafirma todo el trabajo realizado en la pretemporada. En un mini-torneo como el que se iba a jugar, mucho más aún. No había otra. Incluso, hasta sin importar el cómo, se debía ganar.



Y Atlético lo logró. Tuvo resultados y por momentos, pasajes de buen juego; muestras de carácter, fortaleza para salir de la adversidad y convicción a la hora de definir. Fue así que comenzó a construir la campaña de la esperanza. Fue a Riestra y no se ‘achicó’, lo ganaba y se lo robaron en el cierre del partido. Se volvió con un punto. Se lo remontó dos veces a Tigre en el Monumental y le terminó ganando 3-2 al que era-por ese entonces- el candidato de todos. Fue a la Ciudadela, ante el temible San Martín y lo goleó 3-0, y volvió a salir y se plantó en Campana para superar a Dálmine 2 a 0. Recibió al duro Gimnasia de Mendoza y se quedó con los tres puntos en casa. Y alimentó la ilusión de todos. Debía ir al Bajo Núñez para prácticamente asegurarse el primer lugar, a una fecha del final, pero cayó. La escena lo enmudeció y fue un equipo desconocido, para lo que había demostrado hasta entonces. Fue 0-2. Duro revés. En la última, mano a mano con Sarmiento en Alberdi. Si le ganaba se metía en la final por el primer ascenso. No pudo pasar el cero en una tarde de tormenta y lluvia. Descansó un par de semanas y enfrentó a Quilmes en cuartos del reducido. Fue a cancha neutral y eliminó al Cervecero en los penales, tras igualar 2 a 2. En semifinales, lo más cercano en el tiempo, Platense lo sorprendió desde el arranque y luego, no le pudo encontrar la vuelta, no fue efectivo y todo lo bueno que había demostrado, volvió a ser esquivo. Cayó 2-0 y cerró su campaña, esa que hoy deja a los dirigentes y a sus hinchas con cierta tranquilidad de que manteniendo esta base, lo que venga, se podrá volver a tener protagonismo.



LOS NÚMEROS DEL CELESTE



Primero, la etapa campeonato. La “Crema” estuvo en la zona B, donde disputó 7 fechas, ganó 4, empató 2 y perdió 1. Anotó 13 goles y recibió 8. Finalizó segundo en su grupo, por detrás de Sarmiento de Junín, que a la postre, terminó logrando el primer ascenso tras superar en la final a Estudiantes de Río Cuarto.

Luego, en los playoffs, igualó con Quilmes 2-2 y perdió con Platense 2-0.

El goleador del equipo fue el Taca Claudio Bieler, con 6 tantos, seguido por Enzo Copetti con 5 y luego están: Guillermo Funes 2, Lucas Blondel 1 y Ayrton Portillo 1.

No tuvo expulsados, contó con dos penales a favor (vs Gimnasia Mza y Quilmes) y uno en contra (Riestra).