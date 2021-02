Donald Trump rechazó testificar Nacionales 05 de febrero de 2021 Redacción Por “Le escribo para invitarle a prestar testimonio bajo juramento”, indicó el legislador Jamie Raskin en una carta al ex mandatario para que responda sobre las acusaciones expuestas en el marco del proceso de impeachment, que comenzaría la próxima semana.

ESTADOS UNIDOS, 5 (INFOBAE). - Los legisladores demócratas que actuarán como fiscales en el juicio político contra Donald Trump convocaron ayer al ex presidente a que preste testimonio bajo juramento en el proceso que lo acusa de incitar el violento asalto al Capitolio el 6 de enero. Pero el ex mandatario respondió, a través de sus abogados y asesores, que no se presentará porque considera “inconstitucional” este procedimiento.

“El presidente no testificará en un proceso inconstitucional”, dijo este jueves a la AFP Jason Miller, asesor principal de Trump.

El legislador demócrata Jamie Raskin, que encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos ante el Senado, había enviado previamente una carta a Trump y sus abogados con el requerimiento de los encargados del juicio político.

“A la luz de su impugnación de las acusaciones de hechos, le escribo para invitarle a prestar testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el juicio de destitución del Senado, en relación con su conducta el 6 de enero de 2021”, señaló Raskin en la misiva.

David Schoen, abogado de Trump, le contestó a Raskin con otra carta. “Hemos recibido su última maniobra de relaciones públicas. Como seguramente sabe, no existe tal cosa como una inferencia negativa en este procedimiento inconstitucional”, escribió.

Y añadió: “Su carta sólo confirma lo que es conocido por todos: usted no puede probar sus acusaciones contra el 45º Presidente de los Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado. El uso de nuestra Constitución para llevar a cabo un supuesto procedimiento de destitución es demasiado serio como para jugar a estos juegos”.

Se espera que el juicio de destitución contra Trump, el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a un juicio de este tipo en dos ocasiones, comience la próxima semana.

Trump, que ha argumentado sin fundamento que perdió las elecciones presidenciales debido a un fraude electoral sin precedentes, instó a sus partidarios a luchar por su gobierno en un mitín antes del asalto al Capitolio en el que murieron cinco personas, entre ellas un agente de la Policía del Capitolio.