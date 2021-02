Así es la nueva Ford F-150 Raptor la clásica pick-up full-size del óvalo Automotores 05 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Ford presentó la nueva generación de la variante más extrema de la F-150. Se trata de la configuración Raptor, la versión deportiva de la clásica pick-up full-size del óvalo, modelo que no adoptó grandes cambios estéticos, pero que incorporó distintas modificaciones en el marco de la mecánica, confort, entre otros.

A pesar de que debajo del capot, posee un motor 3.5 V6 turbo, aunque por el momento no se sabe si tendrá más de los 456 CV presentes en la generación anterior.

Sin embargo, con el objetivo de recuperar el trono de potencia frente a RAM 1500 TRX, la firma del óvalo adoptará un impulsor V8 para el próximo tiempo, que tranquilamente podría superar a la camioneta del carnero. De todos modos, el debut de este propulsor se daría con el lanzamiento del Raptor R.

En esta generación inédita, la Raptor tiene siete modos de manejo, que se combinan con las nuevas suspensiones. Por dentro, no hay demasiados detalles, en comparación con la F-150, aunque se destacan las levas al volante.

Por el momento, no hay fecha precisa de lanzamiento en Argentina, pero se espera que desembarque en el próximo tiempo, junto a alguna de las variantes convencionales de la F-150.



FORD Y VW JUNTOS

PARA LA AMAROK

Como ya te contamos en reiteradas ocasiones, Ford y Volkswagen producirán en conjunto las nuevas generaciones de Ranger y Amarok. Sin embargo, en nuestra región, el Proyecto Cyclone para llevar a cabo esta acción no prosperó y la única compañía que aseguró que iba a producir una nueva pick-up fue el óvalo.

Aun así, desde Volkswagen habían anunciado que la futura Amarok se iba a producir exclusivamente en Sudáfrica para abastecer al continente africano, Europa y Medio Oriente, dejando de lado a América. Según trascendió, en nuestro mercado, la camioneta mediana seguirá ofreciéndose, aunque todavía no se sabe si sufrirá un rediseño o si se tomará una medida similar.

En sintonía con los datos ya conocidos acerca de la fabricación de Amarok, ahora Ford anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en su planta de Silverton (Sudáfrica) para aumentar la capacidad de producción de 168.000 unidades a 200.000 unidades al año, con el objetivo de fabricar las nuevas generaciones de ambas camionetas.

De este modo, 686 millones de dólares serán destinados a nuevas tecnologías e instalaciones dentro de la terminal, mientras que 365 millones de dólares serán invertidos en herramientas inéditas para los principales proveedores del polo industrial.

Estas medidas generarán 1.200 puestos de trabajo directos y se espera la creación de un total de 10.000 nuevos puestos a medida que avance la fabricación. Por último, es importante recordar que en la terminal de Silverton también se produce Everest, el conocido SUV derivado de Ranger, que en el caso de ofrecerse en nuestro mercado podría ser una gran rival para Toyota SW4 y Chevrolet Trailblazer.



¿SE VIENE UNA VOLKSWAGEN

AMAROK DE 400 CV?

La pick-up mediana más potente del mercado argentino es sin lugar a dudas la Volkswagen Amarok. Con motor 3.0 V6 en las variantes más equipadas, la camioneta producida en la terminal argentina de General Pacheco se destaca por ofrecer 258 CV, sumado al famoso sistema Overboost que le da algunos caballos extra para elevar la potencia a 272 CV por unos segundos.

A pesar de que se de este motor, qué sucedería si le hacemos algunos cambios. Según reveló Darkside Developments, los integrantes de esta empresa tuning utilizaron una Amarok V6 entregada por un usuario y la actualizaron para usarla en el circuito de Donnington Park.

Con algunos retoques en la suspensión, los frenos, entre otras modificaciones mecánicas, lograron transformar una Amarok V6 de 258 CV en una de 400 CV. Eso sí, los cambios fueron realizados sobre el mismo motor. Para exhibir la camioneta en una prueba, el sitio reveló en un video como adelantan sin demasiadas complicaciones a un BMW X5 M50D.

Por el momento, se trata de un modelo modificado, pero por qué no imaginar en una pick-up de estas características en la próxima generación de Volkswagen Amarok, modelo que debería revelarse en el próximo tiempo. La futura camioneta se producirá en conjunto con la nueva generación de Ford Ranger, aunque en Argentina, sólo el modelo del óvalo prosperará, ya que la marca alemana se bajó del proyecto para producirla en nuestro país.

Aun así, existen varios rumores sobre el futuro de Amarok en nuestro mercado, ya que es uno de los pilares de la firma de Wolfsburgo en Argentina y el resto de Sudamérica. Si la nueva generación de la pick-up de Volkswagen adopta un nuevo motor, podría ganar algunos caballos más y despegarse de las motorizaciones más potentes que ofrecerá la futura Ranger (la pick-up ya comenzó las pruebas).



LA NUEVA HUMMER SE

AGOTÓ EN 10 MINUTOS

Después de poco más de 10 años, Hummer está de regreso, aunque esta vez si bien continuará formando parte de General Motors, lo hará bajo el paraguas de GMC. Más allá de mantener las clásicas líneas militares, encabezará una nueva era plasmada por modelos completamente eléctricos y futuristas.

El primer modelo Hummer será una pick-up, pero en el próximo tiempo se presentará su hermano en forma de SUV, que más allá de permanecer en el hermetismo de la marca, su primera imagen vio la luz luego de que se filtre una toma durante una conferencia con directivos de General Motors.

Mientras el primer concepto de la pick-up Hummer ya fue publicado, sumado a la producción de algunas unidades y distintos ensayos, el grupo automotor reveló que las primeras 10.000 unidades del Hummer EV Edition 1 se agotaron en tan solo 10 minutos.

Según Detroit Free Press, todos estos ejemplares estarán cubiertos con los servicios de mantenimiento otorgados por la compañía y es por eso que la marca evalúa incrementar la producción de unidades debido a la alta demanda.

La fabricación del Hummer pick-up comenzará a partir de fines del año que viene, pero General Motors continuará invirtiendo en diferentes plantas, suministros, entre otras cuestiones, para que tanto la tradicional camioneta como el SUV, regresen a lo grande. (Fuente: Parabrisas.com - Perfil)