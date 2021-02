Actriz argentina - británica Taylor-Joy aspira a dos Globos de Oro en cine y TV

BUENOS AIRES, 5 (Télam). - La actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy reafirmó ayer su fuerte presencia en la industria audiovisual al conseguir dos nominaciones a los Globos de Oro por sus protagónicos en series (“Gambito de dama”) y en cine (por el musical “Emma").

La doble aspiración de la intérprete nacida en Miami, criada hasta los seis años en Argentina y luego radicada en Reino Unido, se dio en el marco de los anuncios con vistas a la 78va. edición de los lauros otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y donde Netflix lució su hegemonía tanto en TV como en cine con un total de 42 nominaciones.

En un 2020 en el que las salas de cine del mundo se vieron perjudicadas por la pandemia, el gigante del streaming sacó provecho y potenció la apuesta que venía desarrollando en los últimos años: ser no solo en el hogar de las series más populares sino de los mejores exponentes del séptimo arte.

Entonces, en cuanto a filmes no sorprendió que ubicara a "Mank", cinta en blanco y negro dirigida por David Fincher sobre la trastienda de la escritura del clásico "El ciudadano", como la más nominada, con seis.

"El juicio a los 7 de Chicago", con cinco candidaturas y también de Netflix, quedó como la segunda más nominada y confirmó que el streaming fue el lugar donde la actividad cobró vigor y protagonismo en el contexto pandémico.

Pero el par de rankeadas propuestas del gigante del streaming deberá vérselas con las cuatro candidaturas de "Nomadland", de Chloé Zhao y el protagónico de Frances McDormand, que tras una fecunda temporada de festivales internacionales (por caso en Venecia y Toronto), también viene sumando éxitos en Estados Unidos.

También se anotaron un póker de candidaturas el drama sobre la vejez "The Father", con Anthony Hopkins y Olivia Colman como protagonistas, y "Promising Young Woman", la audaz y feminista cinta encabezada por Carey Mulligan.

La nómina de películas en lengua extranjera añadió la novedad de la primera presencia de Guatemala con "La llorona", de Jayro Bustamante, que pugnará con "Another Round" (Dinamarca), "The Life Ahead" (Italia), "Minari" (EE. UU. pero en coreano) y "Two of Us" (Francia).

En el apartado del formato televisivo, las series "The Crown" (Netflix), con seis candidaturas; "Schitt's Creek" (en Comedy Central en Argentina), con cinco, y "Ozark" (Netflix), con cuatro, lideran el rubro.

"The Crown", la serie sobre la monarquía inglesa que ya en la pasada edición de los Globo de Oro partió como uno de los formatos favoritos, pero luego perdió contra "Succession" (HBO), compite como Mejor Serie Dramática con "Ozark", "Ratched" (Netflix), "Lovecraft Country" (HBO) y "The Mandalorian", esta última la gran apuesta del gigante Disney.

"The Crown" también permitió otra candidatura a Olivia Colman como protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la reina Isabel II.

En comedia, "Schitt's Creek" ostenta cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios, pero deberá lidiar contra "Emily en París" (Netflix), "The Flight Attendant" (HBO Max - aún no disponible en Argentina), "The Great" (puede verse en Starzplay) y "Ted Lasso" (Apple TV+).

Entre las miniseries figuran "Gambito de dama", "Unorthodox" (ambas de Netflix), "Normal People" (Starzplay), "Small Axe" y "The Undoing" (HBO).

Artistas, series y filmes en pos de los Globos de Oro fueron anunciados por Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson y apuntan a la ceremonia que se llevará a cabo el 28 de febrero y por primera vez en simultáneo desde Nueva York y California debido al coronavirus.